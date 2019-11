Rubriche : lettere alla gazzetta



"Situazione insostenibile in un reparto del San Luca: appello di una degente"

lunedì, 18 novembre 2019, 14:22

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera di denuncia di una situazione insopportabile all'interno di un reparto dell'ospedale San Luca. La lettera è firmata, ma omettiamo di pubblicare nome e cognome:

Buongiorno direttore,

con la presente sono a denunciare una situazione divenuta insostenibile all'interno di un reparto 'Speciale' dove mi trovo ricoverata dal 28 ottobre 2019 per un intossicazione farmacologica da antidolorifici. In degenza siamo attualmente 12 pazienti. Persone di diversa etnia ed età.

Ci troviamo a condividere l'intere giornate senza poter nemmeno pensare di uscire per una boccata d'aria in libertà. Inventando i qualsiasi cosa per provare ad ingannare il tempo per arrivare a sera. Un reparto modello. Nella pulizia, nel vitto, nel servizio.

Sembra di stare in un hotel 4 Stelle. Se non fosse per la presenza di un magrebino che essendo da oltre un anno ricoverato qua si sente autorizzato a soprusi sia nei nostri confronti che nei confronti del personale infermieristico, peraltro di elevato servizio. Tossisce e sputa per terra, si muove in sedia a rotelle e piscia ovunque si trova. Fuma e tira le cicche ovunque a volte pure un direzione di persone chi più ne ha più ne metta.

Durante i momenti di riposo continua a sbraitare per il corridoio non consentendoci di riposare, chiede continuamente sigarette e piaceri. Che puntualmente vengono esauditi nonostante tutto. I primi giorni avevo provato a sopportare venendo presa a compassione dal suo stato, ma ieri la sua cattiveria ha superato ogni limite.

Ha addirittura accennato un gesto di rivolta nei confronti di un infermiera e miei. Voglio sapere. Visto che la dottoressa di turno non è riuscita a darmi una logica spiegazione. Cosa ci fa uno così ancora ricoverato qua dentro. Nonostante gli sia stato assegnato dal comune di Capannori un alloggio idoneo e soprattutto perché viene tollerato questo suo cattivo atteggiamento che va a ledere i diritti miei e degli altri dieci pazienti ricoverati nel reparto SPDC del San Luca.