Stop ai femminicidi, Roma in prima fila per dire basta alla violenza sulle donne

domenica, 24 novembre 2019, 13:41

di Barbara Ruggiero

Ogni 72 ore in Italia una donna viene uccisa, 3 femminicidi su 4 avvengono in casa, il 63% degli stupri è commesso da un partner o da un ex partner. I dati confermati dalla polizia di stato sono allarmanti.

Ieri, nella capitale, le donne sono scese in piazza, per un corteo "femminista contro la violenza patriarcale, istituzionale, economica e ambientale" organizzato dal movimento “Non una di Meno” partito da piazza della Repubblica a piazza San Giovanni.

La rivolta è andata in scena con la forza degli slogan, cinquantamila donne hanno urlato forte e chiaro: «Siamo il grido altissimo e feroce di tutte quelle donne che non hanno più voce».

E’ il quarto anno consecutivo che viene organizzata questa manifestazione. “Scenderemo in strada non solo per difendere Lucha y Siesta, ma anche per presidiare il Consultorio di Via Silveri a rischio di imminente chiusura dopo 40 anni di attività e per sostenere la Casa Internazionale delle donne, in attesa da mesi di risposte dal Campidoglio”.

“Perché deve essere chiaro che se toccano una, toccano tutte” - dichiarano le manifestanti – “Ci mobiliteremo per la difesa degli spazi a rischio chiusura ma anche per chiedere con forza l’apertura di nuovi luoghi delle donne in tutti i territori, presidi indispensabili per prevenire e contrastare la violenza e le discriminazioni di genere, per diffondere una cultura femminista e transfemminista, che costruisce rispetto per ogni corpo e biografia liberi di autodeterminarsi”.

Sono troppo pochi i luoghi che ascoltano e tutelano le donne che scelgono di uscire dalla violenza, che ne ascoltano i racconti e ne conservano le storie, pochi i luoghi di protezione, spesso le donne vittima di violenza si sentono sole.

Sono insufficienti le strutture abitative e di accoglienza per sfuggire alla violenza di un uomo violento, sono sempre più rari i consultori che rispettano la vocazione storica di presidio socio sanitario per la difesa e la tutela dei corpi e della loro libertà di scelta.

A Roma sono ancora carenti i programmi che parlano di genere, stereotipi e violenza nelle scuole, nei presidi ospedalieri, sui posti di lavoro, questo non consente una protezione e un’informazione adeguata per quelle donne che vivono costantemente nella paura e nell’indifferenza delle istituzioni.

Sono 142 le donne vittime di femminicidio nel 2018, il valore più alto mai censito in Italia, attestandosi sul 40,3%, a fronte del 35,6% dell'anno precedente (29,8% la media del periodo 2000-2018). E’ necessario riflettere e adottare tutti i provvedimenti necessari per proteggere le donne.

Lunedì 25 novembre alle ore 15.30 sarà installata una panchina rossa nel cortile d'onore di Palazzo Montecitorio, il progetto "panchine rosse", che si pone l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul tema della violenza contro le donne, consiste nel dipingere di rosso alcune panchine dislocate nei parchi e nelle vie delle città in ricordo delle donne vittime di femminicidio. Tutte le panchine riportano il numero nazionale antiviolenza 1522.

Alle ore 18 poi la facciata di Palazzo Montecitorio si illuminerà di arancione, un’ iniziativa di sensibilizzazione delle Nazioni Unite dal titolo “Orange the World” , il colore arancione simbolizza un futuro più luminoso, libero dalla violenza, libero dalla paura.

E’ sulla paura dell’uomo “lupo” che dobbiamo riflettere, quante donne nella vita sono state vittime di violenze verbali e fisiche?: “Si conta, in Italia, siano più di 6 milioni”. Cominciare a riconoscere la “bestia” fin da giovanissime è necessario, abolendo il concetto che “prima o poi cambierà”, o peggio ancora, “io lo salverò”. Dietro queste giustificazioni, che troppo spesso le donne adottano, il “mostro” è lì, pronto, ad aprire le sue fauci.

Partire dalle scuole, dunque, per educare, sensibilizzare, e proteggere. Le donne, in piazza, lo richiedono ad alta voce:” Le istituzioni devono investire, non solo dimostrando solidarietà, ma anche con programmi e finanziamenti diretti alla costruzione e tutela delle strutture e alla formazione di insegnanti e operatori”. Uno “ius culturae” dedicato alle donne sarebbe una grande rivoluzione culturale per il nostro paese, ora più che mai, necessario per le future generazioni.