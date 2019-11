Rubriche



Trading e piattaforme: per Google utili netti sotto le aspettative

martedì, 12 novembre 2019, 22:04

Alphabet, società a cui fa capo il famoso motore di ricerca Google, ha chiuso il terzo trimestre dell’anno con qualche sorpresa non del tutto positiva.

I ricavi hanno visto un aumento anche significativo rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Questi, infatti, sarebbero attestati a quota 40,5 miliardi di dollari, con un aumento del 20% rispetto a quanto fatto nel terzo trimestre 2018, quando si era arrivati a quota 33,74 miliardi di dollari.

Per ciò che riguarda gli utili netti, le cose non sono andate esattamente come ci si aspettava. Il trimestre ha visto una decisa flessione alla voce utili netti, passando dal 9,19 dello scorso anno al 7,07 odierno.

Stessa sorte, chiaramente, è toccata all’utile per azione sceso da 13,06 a 10,12, deludendo completamente analisti ed addetti ai lavori. Non si tratta certo di un disastro irrecuperabile, tuttavia è molto difficile consigliare adesso una strategia d’investimento per questo titolo.

I fattori da considerare sarebbero molteplici, per tanto consigliamo cautela ai trader inesperti con poca dimestichezza con le meccaniche interne ai mercati. Per delucidazioni sul mondo della finanza, ecco qui un approfondimento sull'argomento, il quale offre uno sguardo più limpido su certe dinamiche fondamentali del mercato.

Guai per Google in Australia

Non sembra un gran momento per il motore di ricerca più famoso al mondo. Oltre le inaspettate flessioni in borsa, ha anche da risolvere alcune grane legali con il governo australiano, che potrebbero creare non pochi problemi al gigante della Silicon Valley.

L’accusa è molto grave: Google, secondo le autorità Australiane, avrebbe immagazzinato dati in maniera illegittima e capziosa attraverso un’applicazione.

Il presidente dell'ente australiano di vigilanza sulla concorrenza (ACCC),Rod Sims, avrebbe accusato Google di registrare ed immagazzinare dati circa la posizione anche quanto gli utenti erano convinti di aver disattivato la funzione geo localizzatrice.

Come ha spiegato lo stesso Sims, Google non avrebbe in nessun modo avvertito gli utenti sul come disattivare davvero la geo localizzazione. Infatti oltre all’impostazione “Location History”, ci sarebbe stata anche un’altra opzione da disattivare per non essere controllati dal gigante americano, la "Web and App Activity".

Le dichiarazioni dell’ente di vigilanza sono chiarissime: "è stato fuorviante da parte di Google non rivelare correttamente agli utenti che entrambe le impostazioni dovevano essere disattivate, se non volevano che Google raccogliesse, conservasse e utilizzasse i loro dati di posizione".

D’altra parte la risposta di Google non si è fatta attendere. L’azienda americana aprirà sicuramente delle indagini in grado di far luce sulla questione, accertandone le responsabilità e rivelandone le problematiche. Tuttavia, nonostante la collaborazione offerte alle autorità della terra dei canguri, Google respinge ogni responsabilità o accusa.

Certo non è il primo caso di utilizzo improprio dei dati sensibili degli utenti contestato ad uno dei giganti della Silicon Valley, basti ricordare il caso “sparti acque” di Facebook e Cambridge Analityca, che ebbe anche dei risvolti ben maggiori.

Tuttavia l’ACCC, insieme alla Corte Suprema Australiana, potrebbero ottenere risultati molto soddisfacenti. Ciò che viene chiesto è, infatti, una dura ed esemplare sanzione finanziaria oltre che una ben più grave pubblica ammissione di responsabilità.

Azioni Google: come comportarsi

Considerando quindi queste vicende gli analisti prevedono variazioni anche importanti e significative delle azioni Google su Nasdaq.

La cautela non è mai troppa e seppure non è assolutamente sicuro che il titolo subirà delle flessioni, è però certo che le oscillazioni di cui sarà oggetto potrebbero essere di difficile lettura.

Aspettare l’esito delle questioni giudiziarie con il governo Australiano potrebbe rivelarsi una buona strategia. È infatti probabile che, in caso di piena vittoria, la situazione sulle borse potrebbe farsi più serena, così come, in caso contrario, si potrebbe assistere a nuove oscillazioni, anche in negativo.