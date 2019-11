Rubriche : lettere alla gazzetta



Travestimenti blasfemi ai Comics, protesta un gruppo di cattolici

lunedì, 4 novembre 2019, 16:26

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera inviataci da un gruppo di cattolici lucchesi che protestano contro la presenza di alcune persone travestite in modo blasfemo durante i giorni dei Comics.

"È ormai nota a tutti, a seguito della notizia rimbalzata su tutti i media, addirittura televisivi (come il tg di Raiuno), riguardo a due cosplay che per gioco si sono vestiti da militari nazisti durante i Comics a Lucca, la giusta condanna da parte del Comune di Lucca - esordisce la lettera -. Allo stesso modo sono rimaste indignate numerosissime persone, cristiane e non, che nel solito evento, durante questi tre giorni, si sono trovate davanti ad individui che si sono travestiti in modo blasfemo ed offensivo nei confronti di Dio e della fede cristiana".

"Questa indignazione - prosegue la lettera - è stata subito condivisa attraverso WhatsApp facendo circolare queste foto. Tutto ciò ha portato alla richiesta di far scrivere questo articolo rendendolo pubblico, al fine di chiedere alle autorità competenti un maggiore controllo che impedisca queste offese per la prossima edizione dei Comics 2020. Inoltre chiediamo che anche le autorità civili ed ecclesiastiche esprimano il loro dissenso. I Comics rappresentano certamente il regno del divertimento e non contestiamo tale evento che richiama tantissima gente nella nostra città, ma non si può rimanere indifferenti di fronte a tali riprovevoli casi, che sono, oltretutto, puniti severamente dall'articolo 403 del codice penale.

Firmato da un gruppo di cattolici che non ha più voglia di tacere".