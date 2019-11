Rubriche



Tutto quello che devi sapere sulla caldaia a condensazione

venerdì, 22 novembre 2019, 09:15

Il mercato delle caldaie ha registrato un’importante svolta nel settembre del 2015, quando la normativa europea ha ridefinito la vendita di questi prodotti. Il provvedimento, infatti, ha messo fine alla produzione delle caldaie tradizionali. I modelli tradizionali a camera aperta, in ogni caso, potranno continuare a essere venduti e acquistati fino all’esaurimento delle scorte delle case produttrici.



La decisione è stata presa per favorire la graduale sostituzione delle tipologie convenzionali con le più efficienti caldaie a condensazione, che rappresentano una soluzione più conveniente non solo per il consumatore ma anche per l’ambiente.

Com’è fatta una caldaia a condensazione e come funziona?

Rispetto alla caldaia tradizionale, la caldaia a gas a condensazione ha anche un meccanismo di funzionamento diverso. Il riscaldamento dell’acqua porta alla produzione di alcuni fumi di scarto: la particolarità della caldaia a condensazione è che il calore di questi fumi viene riutilizzato per il riscaldamento. In questo modo, sarà possibile ridurre non solo il consumo energetico ma anche l’inquinamento.

Inoltre, i fumi emessi presentano anche una temperatura più bassa. Le caldaie classiche, infatti, liberano i fumi a circa 150 gradi centigradi; al contrario, nelle caldaie a condensazione i fumi, prima di essere espulsi, vengono impiegati per riscaldare l’acqua e dunque vengono emessi soltanto quando non sono più in grado di offrire il loro potere riscaldante. Ciò fa sì che la loro temperatura si attesti intorno ai 40-50 gradi centigradi.

Da cosa dipende il risparmio?

Entrando nel merito della riduzione dei consumi, va sottolineato che il risparmio finale dipende anche dal tipo di impianto di riscaldamento che si ha in casa. Sebbene le caldaie a condensazione possano essere collegate a qualunque impianto di riscaldamento, il risparmio con gli impianti tradizionali è di circa il 20% rispetto al consumo di una caldaia tradizionale, mentre con gli impianti radiali sale al 40%.



Anche il tipo di modello è un fattore che influisce sul risparmio finale. All’interno della categoria delle caldaie a gas a condensazione sono presenti, infatti, tanti modelli differenti, ciascuno dei quali con le proprie caratteristiche e, dunque, anche con la propria efficienza energetica.

Quanto costa una caldaia a condensazione?

Il prezzo delle caldaie a condensazione è variabile: la spesa da sostenere dipende dal modello che si decide di acquistare e dalle prestazioni che questo è in grado di offrire.



La scelta migliore è quella di garantirsi modelli top di gamma, in quanto più performanti, in grado di garantire un risparmio energetico maggiore e prestazioni più durature. Per essere sicuri di acquistare un prodotto che presenti il miglior rapporto qualità-prezzo è sufficienze affidarsi ad aziende leader del settore, dalla grande esperienza, come per esempio Ariston.

Alla scelta del modello da acquistare, infine, devono concorrere diversi elementi. Bisogna innanzitutto valutare lo spazio che si ha a disposizione in casa, per capire se acquistare una caldaia da esterno o da interno. I modelli più recenti di caldaie a condensazione garantiscono una sicurezza elevata e dunque possono essere installati all’interno senza problemi: basta che ci sia lo spazio necessario per un’installazione appropriata.