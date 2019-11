Rubriche : lettere alla gazzetta



"Un gesto cristiano a pieno titolo"

venerdì, 1 novembre 2019, 10:45

di Nicola Giannini

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo intervento in merito all'iniziativa della curia arcivescovile di coprire le porte della cattedrale con le coperte gialle termiche utilizzate per gli immigrati:

In un tempo molto lontano, Gesù (non propriamente italiano) professava: "Ama il prossimo tuo come te stesso". È dunque coerente con questo messaggio, che oggi si utilizzino le porte della Cattedrale per esortare i fedeli ad adorare Cristo ricordando che anche i migranti che affrontano il mare talvolta morendo, sono a tutto titolo esseri umani e "prossimi nostri" e degni di essere ricordati. La Chiesa dei riti e delle formule rimane sterile se applica solo la forma, ma trascura di applicare e trasmettere il senso. Un gesto cristiano dunque... e un gesto che significa memoria, non necessariamente accoglienza o qualsiasi altro significato politico di complicità ideologica al pensiero "globalista, ecologista", unico dominante. È un gesto che ci ricorda che la distanza fisica distorce la percezione della realtà: non auguro mai pertanto all'Autore dell'articolo a doversi trovare nelle condizioni di dover fuggire in mare dove la sopravvivenza è consapevolmente per chi parte una speranza lasciata al caso.. ma se ciò dovesse accadere gli auguro di essere poi successivamente avvolto da quelle coperte termiche, che interpretano così bene il vero messaggio cristiano. Mons. Giulietti sa bene queste cose e sa pure, da uomo di fede, che, anche per la Chiesa, prima viene la sostanza del messaggio, poi viene la forma con la quale si professa.