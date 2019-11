Rubriche : la lanterna



Un'altra inchiesta della magistratura si abbatte sulla politica: questa volta tocca a Renzi

mercoledì, 27 novembre 2019, 20:28

di francesco pellati

Due magistrati fiorentini hanno messo sotto inchiesta la Fondazione Open, esplicitamente istituita per sostenere le iniziative politiche di Matteo Renzi, tra cui la Leopolda. 30 perquisizioni in giro per l’Italia, centinaia di finanzieri al lavoro al fine di provare che Fondazione Open non era una fondazione, ma un partito e come tale sottoposta alle ferree regole dei finanziamenti ai partiti.

Data la mia siderale distanza dal renzismo, non so se Fondazione Open era o non era un partito, non so se ha commesso o non ha commesso illeciti, prendo invece atto che un'altra inchiesta è stata aperta dalla magistratura nei confronti della politica.

La storia è lunga e, per circoscriverla, possiamo partire dalla nascita dell’Italia repubblicana. Premettendo per memoria che, come tutte le attività del mondo, la politica costa, ma che i suoi costi devono essere finanziati in modo lecito e trasparente.

All’inizio (anni 50) gli attori erano:

DC, finanziata da Confindustria e direttamente da alcuni imprenditori privati, dalla CIA e dalle partecipazioni statali, in primis dall’ENI il cui mitico presidente Enrico Mattei concorse a fondare la corrente interna alla DC nota come “sinistra di base” che avrebbe concorso negli anni alla virata a sinistra dell’intera DC.

I partiti più piccoli di centro destra negoziavano con la DC.

Il Psi divideva il finanziamento sovietico e delle cooperative rosse col PCI, ma in posizione subordinata fino all’arrivo di Craxi che si rese indipendente negoziando con l’imprenditoria italiana.

Anche il MSI, nel suo piccolo, riceveva finanziamenti dalle partecipazioni statali.

Il Pci era finanziato in primis dall’Unione Sovietica (Stato nemico) e poi dalle cooperative rosse, col paravento delle salamelle alle feste dell’Unità. Per poi inserirsi nella assegnazione degli appalti pubblici (ma spesso anche privati) il 30% dei quali era garantito alla Coop rosse.

Nessuno era vergine e tuttavia Berlinguer dichiarò la “superiorità morale” del suo partito, una bufala che qualcuno ha ancora il coraggio di riproporre ai nostri giorni.

Nel frattempo il PCI aveva dato corpo alla “linea Violante”: l’occupazione da parte del PCI di alcuni presidi della magistratura. In particolare la c.d. magistratura del lavoro, che emise sentenze epocali in termini di scarsa equità, e le Procure.

Era maturato il tempo di Tangentopoli. Pagina controversa, ma risultato certo: tutti i partiti di centrodestra distrutti, PCI e sinistra DC salvati.

Si creò lo strumento micidiale tuttora in corso: qualche procuratore emette un avviso di garanzia (nato a tutela dell’indagato!) o promuove un’inchiesta, i mezzi di comunicazione correlati enfatizzano e fiancheggiano, fanno “formazione” anziché informazione della pubblica opinione, e lo svaccamento dell’avvisato o dell’inquisito è cosa fatta. E a nulla valgono, per limitarci all’orizzonte politico, le 33 assoluzioni su 33 processi a carico di esponenti politici negli ultimi 10 anni. Assoluzioni comunicate a pagina 24 dei suddetti giornali in mezza colonna.

Nel frattempo i politici ci misero del loro abolendo l’unica difesa messa a loro disposizione dalla Costituzione vigente: nel lontano 1993 abolirono loro sponte l’immunità parlamentare che bilanciava la (anomala rispetto agli altri Stati democratici) totale autonomia della magistratura, istituzione benemerita, ma fatta da uomini con personali giudizi e pregiudizi.

Fino all’ultima sorprendente dichiarazione del già presidente della ANM Pier Camillo Davigo (Corriere della Sera 22 aprile 2016), che, parlando degli italiani, disse: “Non esistono innocenti; esistono solo colpevoli non ancora scoperti”.

Ribadisco la mia siderale distanza da Matteo Renzi e dai suoi partiti (quello vecchio e quello nuovo), ribadisco che questo articolo prende spunto, ma non riguarda l’inchiesta in corso su Fondazione Open, che “farà il suo corso”, ribadisco che la Magistratura e la sua indipendenza sono uno dei fondamenti della nostra democrazia.

Rilevo che, in alcuni dei suoi componenti, tende a diventare (è già diventato?) un super potere non bilanciato per le immunità assicurate a tali componenti contro il disarmo della politica (che nel frattempo è diventata la Casta) con il concorso di attori metapolitici presenti nel mondo della comunicazione. Un super potere che incide quando vuole sulla vicenda politica italiana e spesso con la disinvoltura di chi sa di nulla rischiare.

Se il super potere si consolidasse e diventasse regola sarebbe un disastro per tutti, magistrati compresi, alcuni dei quali oggi sembrano dare corpo a quanto narra la Sacra Bibbia in Giudici 2: “Allora il Signore fece sorgere dei giudici, che li liberavano dalle mani di quelli che li spogliavano”.

Ma purtroppo sulla Terra e meno che mai in Italia non opera Dio: chi sarà a giudicare equamente chi spoglia e chi è spogliato?