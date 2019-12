Rubriche



Astinenza da nicotina: come resistere e cosa mangiare per purificare l’organismo

venerdì, 20 dicembre 2019, 20:49

La scienza ha già ampiamente dimostrato tutti gli effetti negativi del fumo per l’organismo umano e tutti i rischi in termini di salute che un fumatore corre. Smettere con le sigarette, dunque, può permettere al nostro corpo di riprendere lentamente le sue piene funzionalità, migliorando di netto la qualità della nostra vita.

Purtroppo, come sottolinea anche il detto, fra il dire e il fare c’è di mezzo un mare, e disintossicarsi da un vizio come il tabagismo non è mai semplice. Questo per via di diversi aspetti, come nel caso della mancanza della gestualità e della dipendenza psicologica.

Ma in realtà è soprattutto l’astinenza da nicotina a pesare sul fumatore che sta cercando di smettere, e a farlo ricadere spesso nel vizio. Vediamo quindi come porre rimedio a questo problema, e come purificare l’organismo con una corretta alimentazione.

Smettere di fumare e astinenza da nicotina

Quando si dice stop alle sigarette, il corpo reagisce immediatamente con una serie di vantaggi palpabili. Per prima cosa si regolarizzano sia le funzioni cardiache, sia la pressione sanguigna, e calano i livelli di monossido di carbonio nel sangue.

Poi, lentamente, migliorano anche le funzioni respiratorie e la salute dei tessuti polmonari, insieme a sensi come il gusto e l’olfatto. Come detto, però, serve del tempo per ottenere una disintossicazione completa e avere altri vantaggi ancora più profondi.

Spesso poi il peggior nemico diventa proprio l’astinenza da nicotina, che causa stati come il nervosismo e l’ansia, e che richiede almeno venti giorni per essere superata.

Una delle migliori strategie per combattere questa astinenza è evitare contatti con gente che fuma, sebbene non sia ovviamente facile. Si consiglia anche di cercare degli hobby e delle distrazioni, e di passeggiare quando viene voglia. Inoltre, un’altra alternativa rispetto alle tradizionali sigarette può essere l’e-cig, che ridurrebbe le sostanze dannose inalate e che può essere utilizzata anche con liquido per sigaretta elettronica senza nicotina. Infine, bisogna sempre considerare l’aiuto che possono fornire i centri anti-fumo, i quali sono in grado di offrire una terapia personalizzata e step by step, che accompagna il paziente verso una disassuefazione completa da questo vizio.

Alimentazione e cibi per purificare il corpo

Un altro possibile metodo è quello di agire sull’alimentazione e, dunque, iniziare una dieta efficace per purificare l’organismo e alleviare l’astinenza da nicotina. Uno dei punti fondamentali è la presenza della frutta e delle verdure, visto che la vitamina C è un ottimo rimedio per contrastare l’invecchiamento cellulare e per combattere l’azione dei radicali liberi. I melograni e i mirtilli aiutano invece la salute dell’apparato cardiocircolatorio, mentre le insalate e le tisane sono ottime per calmare l’ansia tipica dell’astinenza.

Anche la liquirizia entra di diritto nella lista degli alimenti più che indicati per combattere l’astinenza, anche se questa andrebbe presa soltanto dopo un consulto medico, perché potrebbe avere alcune controindicazioni. Infine, dato che il tabacco fa parte della famiglia delle solanacee, è possibile consumare altre verdure appartenenti alla medesima categoria, come i pomodori, le melanzane e le patate.