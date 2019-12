Rubriche : lettere alla gazzetta



Banche, società finanziarie o sciacalli?

venerdì, 20 dicembre 2019, 16:20

di brunello giuntini

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa drammatica lettera inviataci da un lettore che abita in via Barbantini la cui storia è emblematica di come, oggi, le persone e l'umanità non contano più niente:

Buonasera,

mi rivolgo alla Vs. Redazione perché sono disperato per non riuscire a risolvere un problema finanziario che assilla la mia famiglia.

Nel 1998 stipulai un mutuo con la Cassa di Risparmio di Lucca dell’importo di L.400.000.000, garantito da ipoteca sulla casa di famiglia, della quale facevano parte mio padre, mia madre e mia sorella, tutti purtroppo deceduti, oltre a mia moglie ed ai miei tre figli, mio genero ed un nipotino.

Assieme ai miei ho provveduto regolarmente al pagamento delle rate del mutuo fino a quando ho perso il lavoro e le risorse per rimborsare il debito. Conseguentemente la banca (divenuta Banco B.P.M. a seguito di fusioni interbancarie) attivò la procedura esecutiva nei miei confronti, procedendo a notificarmi il precetto ed a pignorare la casa.

Fortunatamente sono riuscito a procurarmi una nuova occasione di lavoro che mi ha consentito di offrire alla banca un pagamento rateale e di sospendere la vendita della casa.

Con la lettera del 18 aprile 2017, che Vi allego, mi fu concesso - dietro versamento immediato di € 5.000 - di effettuare 24 versamenti mensili da € 800 ciascuno, che ho puntualmente eseguito, con l’impegno della banca a concedermi, alla scadenza dei due anni, un nuovo piano di rientro.

Fino a qui la mia vicenda è chiara, purtroppo il Banco B.P.M. ha ceduto il suo credito nei miei confronti alla Red Sea.

E qui comincia l’incubo perché quello che mi era stato promesso prima viene disatteso dalla Red Sea che ha ripreso la vendita della casa che era stata sospesa.

Io voglio pagare il mio debito, purché me ne venga data la possibilità, e sono certo che se il credito fosse rimasto alla Cassa di Risparmio di Lucca non avrei avuto difficoltà a continuare con pagamenti rateali compatibili con le risorse mie e della mia famiglia, fino al saldo totale.

Ora la Red Sea non mi concede questa dilazione ed io perderò la casa che verrà venduta per due soldi.

La mia vicenda non riesco a comprenderla, né posso permettermi un avvocato che mi difenda, salvo quanto già fatto gratuitamente da un mio amico legale.

Mi hanno detto che le banche cedono i loro crediti per importi irrisori, ma se Red Sea ha pagato sì e no il 20% del credito perché pretende da me il pagamento del 100%, facendo leva sull’ipoteca in mio danno? E perché la banca ha ceduto il credito al 21% perdendo l’80%?

So che altre persone si trovano in difficoltà a causa di cessioni incomprensibili.

Quello che ho capito è che se la banca cede i suoi crediti al 20%, perdendo così l’80% degli stessi, ha fatto un pessimo affare, perché chi ha comprato i crediti al 20% può pretendere il pagamento del 100%, conseguendo così un enorme guadagno.

Mi si dice che Red Sea ha tutto il diritto di farlo perché è subentrata alla banca ma, allora, perché non rispetta la promessa della banca di concedermi tempo per pagare?

Sono disperato, il Giudice dell’esecuzione ha fissato l’udienza per la vendita il 6 febbraio 2020 ed io e la mia famiglia ci troveremo in mezzo alla strada, pur avendo la volontà di pagare. E’ possibile una simile situazione?

Vi ringrazio per quello che potrete fare per aiutarmi ad uscire da questo incubo, io avrò sbagliato quando non potevo pagare le rate, ma la punizione che subisco è ingiusta.

Cordiali saluti.