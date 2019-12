Rubriche



C-Suv: i modelli più apprezzati e il successo Jeep che scommette sull’eco-sostenibilità

lunedì, 16 dicembre 2019, 15:44

Non c’è dubbio che oggi, sulle strade delle nostre città, vediamo circolare sempre più spesso tanti SUV. Se un tempo questi modelli erano amati soltanto da chi viveva fuori città o in campagna, al momento questa tendenza si è diffusa ovunque, conquistando i cuori di tutti gli automobilisti della Penisola.

Va anche detto che le case automobilistiche hanno saputo rispondere alle esigenze dei consumatori: se i veri e propri fuoristrada erano troppo grandi per le strade cittadine, comportando problemi di parcheggio e di agilità nel traffico, i SUV compatti (o C-Suv) rappresentano la soluzione perfetta. Questo segmento di mercato sta infatti riscuotendo un successo importantissimo.

La categoria dei C-SUV e il loro grande successo

Oggi ci concentreremo proprio su questa categoria, ovvero sui fuoristrada compatti, dalle dimensioni perfette per le strade urbane. Le loro misure consentono infatti di guidare un’auto bella e massiccia, ma comunque non troppo grande: una vera e propria via di mezzo fra le auto del segmento Sport Utility e le berline.

Naturalmente in commercio troviamo alcuni modelli che stanno riscuotendo un successo maggiore rispetto ad altri, e fra i più venduti non potremmo non citare esempi come la T-Roc della Volkswagen o l’Ateca della Seat, o ancora la Skoda Karoq e la Fiat 500X.

In questa lista di case automobilistiche troviamo poi la Jeep che sta raccogliendo grandi consensi, anche grazie ad alcuni modelli di punta: stiamo parlando della Jeep Renegade, che è stata testata e studiata su siti web come Quattroruote, ad esempio, e della quale si trovano dunque tante informazioni e notizie sempre aggiornate. Recentemente, infatti, è stata premiata con il massimo punteggio di sicurezza previsto dall’IIHS, anche grazie alle sue oltre 70 funzioni standard di sicurezza a disposizione degli automobilisti.

I progetti futuri della Jeep e l’eco-sostenibilità

Nonostante il grande successo del presente, la Jeep non si siede sugli allori e anzi guarda al futuro, con un occhio rivolto nei confronti dell’eco-sostenibilità. È una nuova sfida che la casa automobilistica made in USA ha tutte le intenzioni di vincere, con un obiettivo ben chiaro nei radar: diventare la casa automobilistica più green nel settore dei SUV entro l’anno 2022.

In che modo ha intenzione di riuscirci? Attraverso l’elettrificazione di tutti i modelli di auto presenti all’interno del suo listino, il che comprenderà anche il lancio di versioni ibride plug-in. D’altronde la cavalcata verso il successo del marchio Jeep, e la contemporanea tendenza sempre più viva che vira verso il green, rendono questa politica quasi obbligatoria. E il marchio americano ha tutte le intenzioni di farsi trovare pronto, per anticipare i competitor e offrire al grande pubblico delle vetture pronti a soddisfare ogni desiderio, compresi quelli attenti al pianeta e all’eco-sostenibilità.