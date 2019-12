Rubriche : lettere alla gazzetta



"Circo bellissimo anche senza animali"

lunedì, 23 dicembre 2019, 06:38

di flavia favilla

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera inviataci da una nostra lettrice affezionata oltreché collaboratrice la quale dissente sugli articoli pubblicati riguardanti l'accoglienza riservata al circo Royal Imperial per la presenza di animali nel suo spettacolo:

Caro direttore,

Ci conosciamo oramai da diversi anni e sai bene quanto tu mi trovi concorde sul tuo modo di valutare e analizzare le vicende del mondo in cui viviamo. Ti apprezzo come giornalista e ti ritengo una persona altamente intellettuale ed acculturata, cosa che non si può dire di tanti tuoi colleghi.

Sulla questione “circo con animali” però ho sentito subito il bisogno di replicare appena letto il tuo articolo dal titolo “Il circo non si tocca” pubblicato quest’oggi, domenica 22 dicembre, alle ore 16:07.

A tal riguardo sai bene come la pensi e più di una volta ho “approfittato” della tua testata per dire la mia ed esprimere il mio totale dissenso ed inorridimento all’utilizzo ancora oggi, nel ventunesimo secolo, degli animali nei circhi per far divertire gli spettatori.

Con tutto rispetto per le famiglie circensi che per sopravvivere si fanno un mazzo che tanti di noi non ci sogniamo, io credo, e come me tanta altra gente che dissente su questo argomento, che il circo possa ugualmente essere bellissimo ed artisticamente avvincente anche senza imporre ad animali non appartenenti alle nostre latitudini di esibirsi in movimenti e animazioni per loro totalmente inusuali.

E’ vero che tali spettacoli esistono da sempre, ma come ci siamo progrediti nel debellare malattie mortali o nel cercare di migliorare il nostro stile di vita, io credo che anche sostenere ed incentivare la trasformazione degli spettacoli circensi in esibizioni puramente artistiche senza che vengano coinvolti animali, rappresenti un’evoluzione della società in cui viviamo e una sostanziale forma di rispetto verso l’ambiente.

Approfitto di questo mio breve intervento per porre una domanda all’amministrazione comunale di Lucca alla quale per altro avevo chiesto spiegazioni per e-mail, ovviamente senza riceverne, appena rinvenuto dell’arrivo del Royal Circus nella nostra città: ma non c’era una delibera che vietava l’ingresso dei circhi animali nel nostro comune?