Con la sosta per la serie A è il momento di fare il punto della situazione

domenica, 22 dicembre 2019, 14:58

Quest’anno a differenza di ciò che abbiamo visto durante la passata stagione, torna la pausa natalizia per il campionato di serie A. Per gli addetti ai lavori si tratta di un’occasione speciale per riavvolgere il nastro e fare il punto su quello che si è visto, tra campionato e coppe, durante questa prima parte della stagione calcistica. Sono trascorsi i primi quattro mesi, per questa stagione calcistica, che ci hanno indicato nuove dinamiche e gerarchie in divenire per quanto riguarda la vetta della classifica. Per la prima volta dopo quattro anni, non troviamo tra le prime quattro squadre il Napoli di De Laurentiis; non solo, anche continuando a scorrere il club azzurro non figura attualmente nemmeno tra le posizioni valide per l’Europa League, saldamente occupate dalla new entry del Cagliari di Rolando Maran e dalla riconferma dell’Atalanta di Gasperini.

Lazio e Inter sempre più alla caccia del primato

Il posto lasciato dalla squadra partenopea è stato prontamente occupato da Lazio e Inter, mentre la Juventus, pur avendo riscontrato qualche difficoltà, qua e là, è tornata in vetta, chiudendo il 2019 al primo posto, nonostante l’Inter di Antonio Conte abbia dato battaglia per tutte queste 17 giornate di campionato, mancando però la possibilità del sorpasso con la difficile trasferta di Firenze, contro una rinata Fiorentina di Vincenzo Montella. Fiorentina che al pari di Milan, Torino e Napoli, sta deludendo le aspettative, confinata attualmente dopo il decimo posto, dove dovrà comunque giocarsela contro le varie Sassuolo, Bologna e Verona. Il Verona di Juric è una delle sorprese di questo campionato, visto che tra le neo-promosse è la squadra che è risultata al momento più in palla e competitiva, durante questo girone d’andata. Discorso aperto quindi per il campionato di serie A 2019-2020 così come per le statistiche, pronostici e quote con le scommesse sportive di calciocon una stagione in corso d’opera e un sostanziale equilibrio sia in testa, sia per la zona salvezza durante questo girone d’andata del campionato. Bisogna anche ribadire del buon girone d’andata per la rivelazione Cagliari, qualcosa anche sul Parma di D’Aversa, che è riuscito prima a bloccare l’Inter di Conte in casa e poi a vincere in trasferta al San Paolo, contro un Napoli sempre più in crisi di gioco e di risultati, nonostante il cambio tecnico.

Il punto della situazione sulla classifica di serie A

Molto bene sta facendo anche la Roma, al primo anno guidata dal tecnico portoghese, Paulo Fonseca. La squadra che però viaggia nella zona alta di classifica è proprio la Lazio di Simone Inzaghi, nonostante la scorsa estate si era detto che il tecnico avrebbe potuto lasciare la guida della formazione biancoceleste. Trascinata dalle reti di Ciro Immobile, sempre più ispirato, e più in generale sia dal centrocampo che dal resto degli attaccanti, la Lazio è riuscita nell’impresa di battere per 3-1 la Juventus capolista di Maurizio Sarri, dimostrandosi ancora una volta una delle poche squadre capaci di giocare alla pari contro i bianconeri, più e meglio di come aveva fatto l’Inter, durante la settima giornata dello scorso ottobre. Per quanto riguarda la zona salvezza, sarà una lotta che andrà a coinvolgere un numero cospicuo di formazioni, prime tra tutte, Spal, Genoa e Brescia, così come Sampdoria, Udinese e Lecce. Anche le altre non sono però esenti dal doversi guardare più indietro che in avanti, vista la posizione di Fiorentina, Verona, Bologna e Sassuolo.