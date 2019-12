Rubriche : lettere alla gazzetta



"Concetto di comunità assente, manca interesse per il futuro della città"

domenica, 1 dicembre 2019, 13:11

di francesca de martin

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera di Francesca De Martin dell'associazione "Lucca Ti Voglio Bene" dopo l'incontro conoscitivo tenutosi il 30 novembre a Lucca.



"Il 30 novembre, presso il locale Reloò Caffè, situato in via Carlo Piaggia a Lucca, si è tenuto l'incontro conoscitivo tra una parte degli amministratori del gruppo FB "Lucca ti voglio bene" ed alcuni cittadini residenti in città e nei comuni limitrofi.



Lo scopo dell'evento era quello di presentare alla gente il programma, le idee, le proposte della nascente associazione, per una città migliore sotto tutti gli aspetti (sanità, viabilità, sicurezza, istruzione, ambiente, turismo, lavoro, tempo libero ecc..)



Il mio collaboratore Marco Santi Guerrieri ha esposto con chiarezza e con grandi doti comunicative i progetti dell'associazione.



Dispiace rendersi conto dell'assenza del concetto di comunità, della tendenza a sostituire l'impegno politico concreto con la retorica, del crescente disinteresse,della disaffezione per la vita politica e sociale, della perdita del senso di appartenenza civile e nazionale.



Sembra che abbia vinto il ripiegamento individualistico e la solitudine digitale, manca da parte di molti un interesse per il futuro della città al fine di combattere il declino cui siamo condannati.



Per restituire dignità alla nostra città abbiamo bisogno della collaborazione attiva di tutti voi".