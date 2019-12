Rubriche



Curriculum Vitae Europeo

lunedì, 16 dicembre 2019, 16:41

Il Curriculum Vitae Europeo è un modello standard di curriculum messo a punto dalla Comunità Europea. Si tratta di uno strumento atto a favorire la trasparenza nel rapporto candidato-selezionatore, valorizzare le competenze e incentivare la mobilità dei cittadini dell’UE.



E’ un dato di fatto che, nonostante il processo di unificazione europea sia ormai consolidato e il diritto alla libera circolazione sia riconosciuto giuridicamente, i cittadini europei vedano spesso limitate le proprie competenze nei Paesi che non siano quelli in cui si sono formati o compiuto le proprie esperienze. Esempio significativo in questo senso è la difficoltà di equiparare titoli e certificati rilasciati nell’ambito di ordinamenti scolastici e percorsi universitari profondamente differenti tra loro.



L’UE, proprio nel tentativo di risolvere tali problematiche, ha individuato vari strumenti, tra questi il curriculum vitae europeo, ideati per:





valorizzare le qualifiche;

garantire il giusto riconoscimento dei titoli accademici e professionali;

assicurare trasparenza in sede di valutazione dei curriculum.





E’ evidente la molteplicità dei vantaggi. Il cittadino, grazie al curriculum vitae europeo, potrà proporsi in ambito lavorativo e vedere riconosciute e adeguatamente valorizzate le proprie attitudini e capacità anche se non scaturite da percorsi formali. Contestualmente l’Azienda che deve assumere sarà nelle condizioni di valutare facilmente e con maggiore trasparenza il possesso o meno delle attitudini del candidato (titoli, capacità, abilità, etc). Il curriculum vitae europeo deve quindi essere considerato a tutti gli effetti come un modello comune di riferimento.



Curriculum vitae europeo: è una dichiarazione autocertificata.

In sostanza quindi il cv europeo è un modello standard per tutti i Paesi. Si tratta di una dichiarazione autocertificata e come tale chi la redige se ne assume tutta la responsabilità; vi sono riportate qualifiche, titoli di istruzione e di formazione, competenze linguistiche, esperienze lavorative e abilità ed ogni elemento deve corrispondere a verità.