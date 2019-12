Rubriche



Giochi, italiani popolo di superstiziosi

venerdì, 20 dicembre 2019, 20:43

Nella vita, come nel gioco, la superstizione per molti conta, eccome. Uno specchio rotto o un gatto nero che attraversa la strada sono alcuni segnali che qualcosa di sfortunato è dietro l’angolo. La ricerca del classico colpo di fortuna è sempre attuale, munendosi di oggetti “magici” come un ferro di cavallo o un cornetto rosso, o seguendo dei rituali scaramantici per allontanare la malasorte. Sono tanti gli italiani seguaci della linea “non è vero ma ci credo”. Tra i più superstiziosi troviamo la categoria degli appassionati di scommesse e giochi.

È quanto emerso dall’indagine realizzata dal noto casino online di LeoVegas. Dal rapporto diffuso dell’operatore AAMS sono stati riscontrati dei dati particolarmente interessanti. Ad esempio è affiorato che alcune Regioni appaiono più fortunate rispetto ad altre. Il Piemonte si può vantare del rapporto di vincite pro-capite più alto in Italia. A seguire in questo esclusivo “podio della fortuna” si piazzano la Sicilia e la Lombardia.

Chi non crede in zone più fortunate di altre, anche perché non si può spostare, ricorre a speciali amuleti o rituali, per attrarre la fortuna e portarla dalla sua parte. I giocatori d’azzardo sono attenti a incentivare i favori benevoli della Dea Bendata ed allontanare gli eventi negativi. Dal classico gesto di incrociare le dita, al cornetto in tasca, al non passare sotto una scala la mattina prima di giocare.

Gesti scaramantici adottati da tantissimi giocatori, una serie di rituali considerati quasi indispensabili per riuscire a vincere. Ad esempio alcuni appassionati di roulette scommettono usando sempre la stessa mano, altri puntano esclusivamente a determinati orari, ritenendoli i momenti più propizi per giocare. Per non parlare di tutta una serie di movimenti, frasi e azioni considerate cruciali per dare il via ad una mano di gioco fortunata. Ognuno ha un proprio amuleto a cui ricorre nel momento decisivo.

Il 17 porta male? Meglio non giocarlo alla Roulette. Vincere al gratta e vinci è possibile? Sì, ma soltanto acquistando una determinata serie di numeri.

“Fortunato al gioco, sfortunato in amore” è un famoso detto popolare ma la verità è una soltanto: siamo un popolo di superstiziosi.