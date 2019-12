Rubriche



Italiani e sicurezza finanziaria: il boom dei fondi deposito e la direttiva Psd2

lunedì, 9 dicembre 2019, 13:12

Sicurezza e tranquillità, forse sono queste le due caratteristiche principali che ogni prodotto finanziario dovrebbe avere. Quando si parla di denaro, infatti, ognuno di noi pensa come prima cosa ad assicurare i propri risparmi scegliendo il migliore dei modi per tenerli al sicuro.

Le ultime notizie sembrano dimostrare che vi siano alcune tipologie di investimento particolarmente sicure quali ad esempio il conto deposito, grazie anche all’entrata in vigore, a livello europeo, della Direttiva Psd2. Andiamo ad approfondire questi argomenti per comprendere meglio il panorama finanziario attuale.

Risparmi: come funziona il conto deposito e perché è così sicuro

Oggi esistono diverse forme di investimento alle quali è possibile affidare i propri risparmi.

Al momento in Italia una forma di risparmio particolarmente apprezzata dai consumatori è proprio il conto deposito. Come funziona? Si tratta di un prodotto molto semplice e chiaro, visto che non si tratta di un sistema speculativo soggetto a cali e crescite del mercato finanziario, ma piuttosto di un sistema per mettere i propri risparmio al sicuro.

Ne esistono diverse tipologie, alcune possono consentire l’apertura di vincoli di varia durata e in generale, rispetto a un tradizionale conto corrente, consentono di maturare un interesse più alto sulle somme versate.

In ogni caso resta fondamentale la scelta dell’istituto bancario al quale si decide di affidarsi. Tra le varie opzioni presenti sul mercato troviamo ad esempio il Conto Deposito Santander, che offre diverse alternative così da poter scegliere quella che più si addice alle proprie necessità economiche.

Molto importante è, infine, controllare che l’istituto di credito scelto aderisca al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, fattore che garantisce le somme versate dai clienti fino ad un massimale di 100.000 euro.

Psd2: cosa cambia in termini di sicurezza

La direttiva europea Psd2 è entrata in vigore a partire dal 14 settembre 2019 ed è stata annunciata come una vera e propria rivoluzione per il settore finanziario. L’obiettivo dell’UE è quello di rendere ancora più sicure tutte le interfacce utilizzate per visualizzare i propri risparmi o poter eseguire le proprie transazioni, attraverso forti requisiti di sicurezza all’accesso e nella disposizione che vengono rappresentati da due fattori o più fattori di identificazione (Riassumendoli si tratta di “un qualcosa che solo l’utente sa come, ad esempio, un password; una cosa che solo l’utente è come l’utilizzo della propria impronta digitale; una cosa che solo l’utente ha come, ad esempio, il proprio telefono cellulare”).