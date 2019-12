Rubriche



Le 1000 proprietà benefiche del fungo Ganoderma di FreeLand

mercoledì, 18 dicembre 2019, 18:11

I funghi medicali sono dei ritrovati davvero eccezionali perché in grado di portare moltissimi benefici all’organismo. La micoterapia consente di favorire il benessere dell’organismo e contrastare problemi di salute senza assumere farmaci che alcune persone non possono assumere per via di allergie e non sono. Da millenni la medicina tradizionale e l’erboristeria utilizzano funghi come il Ganoderma che ha proprietà straordinarie, come puoi scoprire nel breve approfondimento che segue.

Che cos’è il fungo Ganoderma lucidum

Il Ganoderma lucidum è un fungo che nasce e si sviluppa sui tronchi marci di querce, castani e simili in particolare nelle aree umide e boschive della Cina. Il suo aspetto è molto caratteristico poiché assomiglia a un rene dalla superficie lucida su cui si sviluppano delle spore. Questo fungo rappresenta un rimedio portentoso nella medicina tradizionale grazie alle sue molte proprietà benefiche per l’organismo. In Cina e Giappone è noto con il nome di Reishi. È soprannominato anche il fungo dei 1000 anni o dell’immortalità proprio perché aiuta a contrastare il naturale processo di invecchiamento.

Le caratteristiche del Reishi

Il fungo medicale Reishi o Ganoderma lucidum non si mangia perché è molto amaro e ha una consistenza legnosa. Si usa invece sotto forma di polvere, in estratti alcolici o anche per preparare dei decotti al fine di sfruttare al massimo le sue proprietà antiaging. È da sempre utilizzato nella medicina tradizionale orientale ma di recente è stato scoperto anche in Occidente.

Questo fungo può assumere diversi colori e, in base alla tonalità, sviluppa proprietà differenti. Può infatti avere sfumature rosse, blu, nere, bianche, porpora oppure giallo. Pare che la tipologia con maggiori benefici sulla salute sia quella di colore rosso, nota anche con il nome tradizionale di akashiba. Sul portale www.freelandtime.com trovi anche tanti altre informazioni sulla micoterapia.

I componenti benefici del Ganoderma

Gli esami di laboratorio hanno evidenziato oltre 4000 componenti benefici per l’organismo. La lista è davvero lunga, iniziando dai sali minerali come magnesio, manganese, rame, zinco, potassio, calcio, ferro e anche germanio. In particolare quest’ultimo, si trova raramente in grandi quantità se non in questo fungo che quindi vanta molteplici effetti benefici sul sistema. Sono presenti anche moltissimi polisaccaridi, che sono in grado di dare energia, regolare il metabolismo e sviluppare proprietà antichetogeniche. Altri componenti rilevati sono i beta-glucani e alfa-glucani, l’adenosina, l’acido lucidenico, l’acido ganodermico e l’acido genolucido.

Inoltre, sono state rilevate grandi quantità di vitamina B in particolare folina, nota anche con il nome di acido folico. Si tratta della vitamina B9 che combatte l’anemia e le malattie cardiovascolari. Il corpo non la produce direttamente ma la assume attraverso gli alimenti per produrre nuove cellule. Per questo motivo la vitamina B9 del fungo Reishi aiuta a contrastare l’invecchiamento cellulare. Previene anche malformazioni congenite e abbassa il rischio di malattie cardiovascolari come l’infarto. Nella composizione del fungo sono presenti anche 17 amminoacidi, anch’essi essenziali per il rinnovamento cellulare ma anche per regolare il ciclo sonno / veglia, favorire la salute dei capelli, facilitare il trasporto dei nutrienti alle cellule.