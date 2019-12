Rubriche



L’importanza del buon bere: sorsi di storia da scoprire e gustare appieno

lunedì, 2 dicembre 2019, 12:56

Non esiste ricorrenza in cui non si alzino i calici per brindare, in segno di buon augurio. Assaporare al meglio un buon vino è un piacere da godersi fino in fondo, da soli o in compagnia, durante i pasti o in occasione di pranzi e cene delle feste più importanti. Per farlo, però non guasta avere un po’ di preparazione e conoscere qualche piccolo segreto da sfoggiare come sommelier in erba di fronte ad amici e parenti più esigenti, pertanto a tal scopo può essere utile scoprire alcuni tra i più preziosi segreti della degustazione partecipando a corsi dedicati, come ad esempio quello della Fisar in occasione di Desco 2019.

Una volta appresa la corretta terminologia, imparato a riconoscere gli aspetti da valorizzare e i passaggi da effettuare per gustare fino in fondo i più pregiati nettari d’uva, sarà necessario anche imparare come conservarli in casa e come servirli per valorizzarne ogni sentore. Se non si ha la fortuna di avere una cantina o una piccola tavernetta, le bottiglie più pregiate della propria collezione privata possono trovar spazio in una cantinetta vino, un piccolo elettrodomestico assolutamente gestibile in ogni abitazione, che solitamente ha dimensioni, consumi e costi sufficientemente contenuti. La posizione degli scaffali interni è studiata per mantenere sempre una corretta inclinazione delle bottiglie e un termostato regolabile consente sempre di settare i microclimi ideali per rossi corposi, bianchi frizzanti e rosé, addirittura potendo scegliere 2 valori diversi su 2 differenti altezze, affinché ciascun vino possa essere versato alla corretta temperatura di servizio, in un decanter come direttamente nel bicchiere più adatto ad accoglierlo.

Per sapere quale scegliere tra le migliori cantinette vino, un regalo che ogni amante del buon bere apprezzerà di certo, può essere interessante la lettura dell’articolo ad esse dedicato da Habu.it, nel quale si potrà scoprire come usarle, esaminare un accurato confronto dei modelli più validi e optare infine per quello più adatto a far bella mostra di sé in casa. Capaci di arredare e dare un tocco di stile indiscusso alla cucina o al salotto, sono curate in ogni minimo dettaglio, inclusi design e illuminazione interna, oltre a serbare il vino in perfetto stato anche per molto tempo, pronto per essere stappato quando se ne presenterà l’occasione giusta.

Ripercorrere la gioiosa ritualità dell’apertura di una bottiglia è un gesto che affonda le radici in usanze antiche, eppure sempre attuale grazie alla cura dei dettagli che mai come oggi è possibile rispettare grazie a strumenti e conoscenze sempre più mirati. Bere responsabilmente, gustare ogni stilla pregiata e condividere questo piacere in allegria con i propri ospiti è un modo conviviale e caldo di stare insieme e un’occasione preziosa di conoscere piccole e grandi realtà vinicole che hanno reso il nostro Paese uno dei più noti al mondo in merito alle eccellenze che è capace di produrre. I vini sono da sempre specchio e racconto dei territori di provenienza, custodi delle tradizioni e scrigno voluttuoso e profumato di aromi e profumi. Se inoltre si pensa che solo in Italia si può spaziare tra addirittura ben 300 diversi vitigni, scegliere il giusto accompagnamento ad ogni pietanza può essere una passione da coltivare e un entusiasmante viaggio tra le nostre regioni, in cui tutti i colori e i profumi di una terra sono sapientemente concentrati nel bicchiere che racchiudiamo tra le mani.