Rubriche : lettere alla gazzetta



"Lucca è più civile di quanto vogliono farci credere"

martedì, 24 dicembre 2019, 11:36

di vivienne nieri

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera che una insegnante e volontaria animalista ci chiede di pubblicare in risposta all'articolo a firma di Aldo Grandi 'Il circo non si tocca':

Carissimo signor Grandi,

ho letto il suo articolo in merito alla presenza del circo a Lucca e sono moltissime le riflessioni che avrei voglia di condividere con lei e con i miei e suoi concittadini, ma mi limiterò solo ad alcune. Innanzitutto io credo che nel 2019, ormai quasi 2020, ci si dovrebbe aspettare che almeno quanti vengono riconosciuti quali professionisti del mondo giornalistico usino toni adeguati alla comunicazione rispettosa e sostengano le proprie idee attraverso argomentazioni solide e non ricorrendo allo sbeffeggiamento delle idee altrui che l'autore non condivide.

Identificare le proteste animaliste con l'orientamento alimentare vegetariano e vegano in tono denigratorio è solo una delle tante cadute di stile di un articolo che, diciamolo, di stile ne ha ben poco. Perché, caro signor Grandi, il lungo sproloquio sulle usanze che furono non giustifica la permanenza nel presente di usanze barbare: c'erano tempi in cui i salassi con le sanguisughe erano considerati una cura medica di indubbio beneficio, ma grazie al cielo la scienza si è evoluta, l'uomo e la sua civiltà si sono evolute ed oggi inorridiremmo di fronte ad un medico che ci proponesse un salasso. E come lei stesso riconosce nell'articolo, oggi le nostre conoscenze sono andate ben oltre quelle dei tempi in cui il circo era l'unico modo per vedere ciò che la natura creava in luoghi lontani dai nostri.

"Si è sempre fatto così" è una frase che dovrebbe scomparire dal nostro bagaglio espressivo: la tradizione deve essere rispettata, ma il progresso di una civiltà consiste nel rispettare ciò che la tradizione ha ancora di attuale e nel modificare ciò che nel frattempo risulta inadeguato alla cultura contemporanea. Succede così da sempre, come da sempre succede che la "vecchia guardia" sia sempre restia al cambiamento. Lei dice di aver partecipato allo spettacolo del circo sbarcato a Lucca, sostiene che gli animali del circo tutto sommato se la passano piuttosto bene e per provarlo afferma "addirittura i cammelli, notoriamente maleodoranti per natura, non emanavano alcuna puzza".

Insegno in una scuola media e le assicuro che anche in una triste epoca in cui leggiamo dati OCSE che sostengono che gli studenti italiani non sanno comprendere un testo, anche i miei alunni più immaturi saprebbero smontare una tale argomentazione che mette in evidenza quanto il suo modo di vedere il mondo animale sia ancora permeato da una visione legata al passato, che appare innegabilmente superata. Ho rispetto della sua opinione di giornalista locale di grande esperienza, ma sulle persone che amano informarsi da più fonti e non si limitano a quelli che sono considerati i grandi intellettuali locali, rispetto alla sua opinione hanno più impatto documenti internazionali del calibro dell'Agenda 2030 dell'Onu... sa, signor Grandi, quella che parla di sostenibilità, di clima, di benessere mondiale e dell'impellente necessità di un cambiamento intellettuale per perseguire un bene che vada oltre quello del nostro piccolo orticello di spettatore seduto sul sedile di un circo con animali. Non a caso cito un documento ONU, mica due pensierini scritti sul wc da "imbecilli sinistroidi", come li definisce lei!

Molte famiglie lucchesi hanno la cultura e la sensibilità per trovare attività educative vere per far conoscere ai propri figli gli animali, che siano parchi, fattorie didattiche o un sano documentario. E sono le stesse famiglie che con grande entusiasmo finanzierebbero molto volentieri circhi senza animali che nel mondo rappresentano al momento la vera rinascita di un settore che da decenni è in crisi. Sono le stesse famiglie che porteranno i loro figli a manifestare il 5 davanti al tendone sotto cui lei si è riparato dalla pioggia che ha definito assassina. Ecco, pensi che poche ore prima e poche ore dopo quello spettacolo, c'erano animali che quella pioggia l'avevano addosso, assassina, sotto gli occhi di tutti i passanti che non hanno fatto finta di non vedere.Come educatrice con orgoglio le dico che sono sempre più numerosi bambini e ragazzi che non amano il circo con animali proprio per il messaggio di schiavitù che esso porta.

Sappia che nei testi scolastici ci sono ampie sezioni educative che parlano di ambiente e sostenibilità: le consiglio vivamente di prendere da qualche nipote un manuale di scuola e darci una bella lettura. Posso comprendere che per uno come lei, radicato nella sua visione antropocentrica della vita che è la principale causa dei disastri ambientali del presente e del futuro, sia quasi impossibile ammettere di essere dalla parte del torto, ed è giusto che abbia le sue idee e che, se vuole, vada al circo con animali portando chi vuole. Altrettanto potranno fare quanti (e non sono una risicata minoranza) vivono la presenza del circo con animali in territorio comunale come un'offesa alla volontà cittadina che in passato aveva più volte manifestato per dimostrare che Lucca non vuole i cammelli che bevono dalle pozzanghere in pieno dicembre, perché Lucca è una città più civile di quanto lei voglia farci credere!



Confidando nella vostra onestà intellettuale.

Risposta di Aldo Grandi: cara Vivienne come vede la nostra onestà intellettuale che, spero, lei non avrà mai messo in dubbio, pubblica integralmente la sua bella lettera che a me piace perché rappresenta un punto di vista che io non condivido, ma che ritengo sia utile far conoscere. Più avanti le risponderò perché ci sono alcuni aspetti che vorrei approfondire. Per il resto, non se la prenda per la mia 'provocazione': in un mondo così piatto e politicamente corretto, qualcuno che non sia sopra le righe o che, addirittura, non le abbia, le righe, ci vuole. Auguri di buon Natale.