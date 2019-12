Rubriche



Pallacanestro, Lucca e Pistoia, gioie e dolori del basket toscano di Serie A

sabato, 28 dicembre 2019, 18:08

Tempo di bilanci anche per le squadre di Serie A di pallacanestro della Toscana. La formazione femminile della Gesam Le Mura Lucca, nonostante i tanti infortuni che stanno colpendo la rosa di coach Iurlaro nelle ultime settimane, si trova lì in alto a combattere per le prime posizioni della classifica di Serie A1, più forte della sfortuna e degli eventi. Una squadra con un grande carattere questa Gesam, capace di vincere partite molto fisiche e di non farsi prendere dal panico nei momenti più difficili.

In questo primo scampolo di stagione Lucca non si è smarrita né demoralizzata, neanche quando le cose non sono andate per il verso giusto, neppure quando la sorte si è accanita contro, colpendo la rosa della Gesam con l’infortunio di Pastrello, ormai out per tutto il resto della stagione. Da queste situazioni decisamente negative, la squadra ha saputo trarre nuovi stimoli per rimettersi in carreggiata e portare a casa il bottino, come visto nell’ultimo match contro Bologna.

Al momento la classifica vede la Gesam Lucca a due partite di distanza (quattro punti in più) dalle battistrada Schio e Ragusa, tra le favorite per la vittoria del campionato di basket di Serie A1 femminile, mentre Venezia e il terzo posto sono distanti solo due punti. Strappare il biglietto dei quarti di finale dei playoff, ovvero riuscire a chiudere la stagione regolare entro le migliori sei, è un obiettivo alla portata della formazione allenata da Iurlaro. Sarà necessario però non perdere la bussola, confidare nelle proprie forze e in un gruppo che si sta dimostrando essere molto compatto.

A differenza delle ragazze terribili di Lucca, il calendario che si porrà di fronte al Pistoia Basket 2000 nelle prossime settimane appare tutto in salita. Insomma, i prossimi match dell'OriOra Pistoia in A saranno determinanti per il futuro della compagine allenata da coach Carrea. Qualcosa di buono si è visto nelle ultime gare, con la compagine pistoiese che ha ripreso a giocare, portando a casa due vittorie prima di Natale, assai preziose per il futuro della compagine toscana in Serie A.

Pistoia deve ripartite dalla solidità mentale e dalla tenuta fisica mostrata nelle ultime cinque gare giocate al Pala Carrara, tutte concluse con la vittoria dei padroni di casa. In questo frangente, la formazione di Carrea ha dato particolari segni di vigore in fase di non possesso, regolando anche gli avversari più temibili. Anche in attacco Pistoia ha provato sempre a non dare punti di riferimento agli avversari, così da rendere assai ardua la lettura dei giochi offensivi. Soprattutto nelle ultime vittorie si è visto un buon bilanciamento in fase di possesso, alternando con sagacia il gioco dal perimetro e quello sotto canestro. Come detto prima, tra gli aspetti che hanno contribuito ad allungare a cinque match la striscia di vittorie casalinghe, senza dubbio va sottolineato quello mentale. In questo senso, la formazione biancorossa non si è mai lasciata surclassare dalle emozioni, giocando sempre in maniera ragionata, anche quando l’inerzia della partita pendeva dalla parte degli avversari. Così, non c’è stato spazio per la stanchezza e per la paura di gettare alle ortiche due punti.

La classifica della Serie A maschile adesso comincia a diventare molto più interessante. La formazione biancorossa ha messo un bel po’ di distanza dalle ultime due squadre (Pesaro e Trieste, entrambe già sconfitte in casa). Prima della fine dell’anno, Pistoia scenderà ancora una volta in campo (a Varese) e poi osserverà una giornata di riposo nell’ultimo turno del 2019. La doppia cifra di punti è stata conquistata e basterebbe inanellare ancora una vittoria per raggiungere il gruppone in alto composto da Varese, Cantù, Venezia, Treviso e Reggio Emilia, distanti solo due punti. La crescita definitiva del gruppo non può, però, passare soltanto dalle gare giocate in casa: la salvezza è alla portata degli uomini di Michele Carrea, ma occorrerà ricominciare a vincere anche lontano dal Pala Carrara.