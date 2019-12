Rubriche : lettere alla gazzetta



"Piazza del Palazzo Dipinto, degrado insostenibile: cosa si può fare per risolverlo?"

domenica, 29 dicembre 2019, 19:43

di paola petri

Riceviamo e volentieri pubblichiamo la lettera inviataci a commento di quella già on line e relativa alla situazione in cui si trova piazza del Palazzo Dipinto a causa della situazione di degrado:

Grazie per l'articolo di oggi su Piazza del Palazzo Dipinto. Io ci abito da più di dieci anni ed è veramente triste vedere la situazione che peggiora sempre più. Ogni giorno e soprattutto la domenica mattina le scale di casa mia al numero 2, sono ridotte ad un letamaio. In questo caso sono dei ragazzi lucchesi oltretutto spesso minorenni, maleducati e non rispettosi dei beni altrui e della città, che dopo aver bivaccato e fatto bisboccia purtroppo per loro, a suon di birre e alcolici lasciano tutto quel sudiciume. Gli altri giorni quelli di Sistema Ambiente ritirano tardi i sacchetti e alcuni giorni sono ancora lì oltre le 12. Spesso poi gli abitanti della zona non rispettano né la separazione dei rifiuti né i giorni di esposizione. Mi sembra ci siano tanta maleducazione e menefreghismo ovunque oltre alla disorganizzazione di Sistema Ambiente... Cosa fare per risolvere il problema?