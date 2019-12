Rubriche : lettere alla gazzetta



"Scuola materna di Via di Tempagnano piena di buche e pozzanghere-laghi"

sabato, 28 dicembre 2019, 18:07

di giuseppe luti

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera di protesta inviataci da un lettore a proposito della situazione venutasi a creare con le piogge insistenti degli ultimi tempi, alla scuola materna di Tempagnano:





In varie date ho inviato al comune di Lucca (Ufficio Segnalazioni) le segnalazioni corredate di foto:

n. 20192174 del 29-10-2019

n. 20192239 del 07-11-2019

n. 20192275 del 12-11-2919

n. 20192277 del 12-11-2019

n. 20192667 del 28-12-2019

Questi "signori" del comune qualche giorno fa hanno fatto riempire le buche-pozzanghere-lago con della terra, volendo far credere che in questo modo hanno risolto il problema. Ecco la mia ultima mail inviata al comune di Lucca:

Faccio seguito alle mie segnalazioni n. 20192174 - 20192239 - 20192277,per reclamare ancora una volta la sistemazione, con"Scarificazione" e "Riasfaltatura" della strada davanti alla Scuola Materna di Tempagnano. Non credo che il lavoro da fare sia quello che avete messo in atto. Ma chi volete prendere per i fondelli? Avere buttato della terra sulle buche a forma di lago che ci sono, non è certo la soluzione del problema. Deve essere asfaltata la strada per eliminare le buche-lago e la sistemazione della fognatura che dovrebbe ricevere l'acqua. Attendo quindi che venga eseguito quanto richiesto. Il tempo per farlo è ORA. Le scuole sono chiuse e non date noia a nessuno. E già che ci siete fornite la Scuola di un bandiera italiana perché quella che c'è è tutta strappata e lacera. Il lavoro non è affatto concluso. E' ancora tutto da fare.