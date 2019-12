"Strisce pedonali pericolose"

Altri articoli in Rubriche

venerdì, 20 dicembre 2019, 20:49

La scienza ha già ampiamente dimostrato tutti gli effetti negativi del fumo per l’organismo umano e tutti i rischi in termini di salute che un fumatore corre. Smettere con le sigarette, dunque, può permettere al nostro corpo di riprendere lentamente le sue piene funzionalità

venerdì, 20 dicembre 2019, 20:43

Nella vita, come nel gioco, la superstizione per molti conta, eccome. Uno specchio rotto o un gatto nero che attraversa la strada sono alcuni segnali che qualcosa di sfortunato è dietro l’angolo

venerdì, 20 dicembre 2019, 16:20

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa drammatica lettera inviataci da un lettore che abita in via Barbantini la cui storia è emblematica di come, oggi, le persone e l'umanità non contano più niente

venerdì, 20 dicembre 2019, 13:26

Se nel suo film “Tutto quello che avreste voluto sapere sul sesso, ma non avete mai osato chiedere” Woody Allen sembrava dipingere uno spaccato di vita a dir poco grottesco nell’immolare un uomo mentre consumava l’adulterio con una capra, non può negarsi come talvolta la realtà superi la fantasia

mercoledì, 18 dicembre 2019, 18:11

I funghi medicali sono dei ritrovati davvero eccezionali perché in grado di portare moltissimi benefici all’organismo. La micoterapia consente di favorire il benessere dell’organismo e contrastare problemi di salute senza assumere farmaci che alcune persone non possono assumere per via di allergie e non sono

martedì, 17 dicembre 2019, 18:51

Gina Truglio risponde all'intervento della Asl in merito alla ricerca di fondi da parte del governo per l'assistenza agli anziani all'interno delle Residenze Sanitarie Assistite