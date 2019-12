Rubriche



Toscana: le migliori proposte per una vacanza in agriturismo

giovedì, 12 dicembre 2019, 08:00

Dopo settimane o mesi di intenso lavoro una piacevole vacanza è l’occasione ideale per staccare momentaneamente la spina, cercando di scrollarsi di dosso le problematiche del lavoro e della vita di tutti i giorni.

Durante i mesi estivi il mare è la metà più gettonata, soprattutto grazie alle migliaia di km di coste che circondano le nostre terre. Anche la montagna è un luogo abbastanza ricercato dai vacanzieri, ancor di più nei mesi freddi. Ma le opportunità per evadere dalla routine non si fermano di certo qui.

Tra le soluzioni che stanno riscuotendo un successo non indifferente è doveroso segnalare gli agriturismi, soprattutto in splendidi contesti come quelli che si possono trovare nel nostro paese. Organizzare una vacanza presso questi siti rappresenta l’occasione ideale per trascorrere le proprie ferie in un ambiente campestre, a contatto con la natura, magari gustando del buon cibo. È il luogo perfetto per scappare dalla routine, dedicandosi ad un completo relax di corpo e mente, indicato per le famiglie, le coppie, ma anche gruppi organizzati di amici.

Tra le destinazioni più apprezzate in Italia troviamo la Toscana, ambiente ricco di storia e tradizione.

Vacanze in agriturismo in Toscana

La terra dell’antica Etruria è uno dei gioielli più brillanti dell’Italia Centrale. Un luogo colmo di fascino, caratterizzato dalla presenza di splendidi paesaggi, sia nella fascia costiera che nelle zone interne a carattere collinare. Chi desidera fare un’escursione in questi posti può organizzare la proprie vacanze in Toscana in agriturismo con Ariannandfriends.

Si tratta di un sito web nel quale vengono proposte validissime offerte di pacchetti vacanze nei migliori complessi della regione, con possibilità di soggiorno per un weekend o anche una settimana intera.

Oltre a vivere le bellezze del territorio è possibile scegliere le destinazioni a seconda delle attività proposte, ad esempio le escursioni in bici, tramite quad, vespa o a piedi sui sentieri, le visite guidate nei piccoli borghi, le passeggiate a cavallo, le degustazioni dei prodotti tipici, la presenza di piscine o complessi termali ecc.

Migliori agriturismi in Toscana

Soggiornare in un agriturismo in Toscana, oltre alla ricerca della quiete che solo la campagna è in grado di dare, rappresenta un ottimo espediente per visitare le attrazioni presenti nelle vicinanze. Basti pensare alle meravigliose città d’arte, come Firenze, Pisa, Siena, Arezzo, passando per il palcoscenico degli appennini, fino alle coste della maremma e della riviera livornese.

Per venire incontro ai dubbi, dando un supporto agli utenti nella scelta più adatta alle proprie esigenze, illustriamo alcune delle migliori proposte offerte da “Arianna and friends”, nelle quali poter trascorrere le proprie ferie ed evadere dalle fatiche della vita quotidiana.

Agriturismo di Sara, l’ideale per chi vuole sostare a Montefulco, nei pressi di Firenze (distante meno di 30 km). I quattro casolari si distendono su verdi colline, vivendo appieno ciò che offre la campagna toscana. Tra i prodotti autoctoni troviamo un ottimo vino, degustabile tramite visite guidate. Per le stagioni calde i clienti possono beneficiare di due splendide piscine.

Agriturismo di Lorella. Sito nella zona del Chianti, vicino Siena. Presenta al suo interno undici appartamenti, circondati da querce e pini incantevoli, con una piscina nella zona centrale. Per cene e pranzi il ristorante propone i piatti tipici del luogo.

Agriturismo di Olmo, racchiuso all’interno delle colline pisane. I dodici appartamenti sono dotati di un comodo gazebo nel quale stare all’aria aperta, circondati dalla natura. I clienti possono degustare nel ristorante i prodotti bio provenienti dall’orto del complesso. Molto suggestiva la location, con una piscina riscaldata posta tra i vigneti.