Rubriche : lettere alla gazzetta



Truglio alla Saccardi: "Prima gli anziani, poi, casomai, la politica"

martedì, 17 dicembre 2019, 18:51

di gina truglio

Gina Truglio risponde all'intervento della Asl e all'assessore regionale alla sanità Stefania Saccardi in merito alla ricerca di fondi da parte del governo per l'assistenza agli anziani all'interno delle Residenze Sanitarie Assistite:

Basta aspettare e le risposte un pochino più pacate e adeguate, arrivano!! Per lo meno non così sbagliate e inopportune come quella fornita in prima battuta alla mia prima lettera indirizzata al Presidente Rossi. Cominciamo ad esserci caro Assessore, parlo a lei perché il nostro Presidente pare che non ne voglia sapere di avvicinarsi al popolo, che magari talvolta non è contento, ma non si può sempre essere bravi. E comunque la gerarchia vuole che mi rivolga a lei... battute a parte parliamo di cose serie.

Mi permetto di dirle che la questione soldi ai disabili e agli anziani non autosufficienti, quote sanitarie etc... deve arrivare sul tavolo del governo subito, immediatamente come Alitalia e come la Banca Popolare di Bari e non fra qualche mese... Che differenza c'è fra le famiglie e i dipendenti Alitalia e i risparmiatori della Banca e le famiglie che hanno a carico un disabile e un anziano non autosufficiente?

Facciamo meno audience? Si trovano 900\400 milioni in un soffio e per noi tutto tace?? Mesi per avere altri fondi, sono secoli!!! Assessore si dia da fare per favore non lasci che la sua richiesta sia solo una bella risposta a dei rompiscatole. Che la popolazione invecchia si sa da anni. Vent'anni fa quella elbana era già il 10%!!! E adesso veniamo ai modi e alle procedure degli uffici. Lo ripeto fino allo sfinimento: chi arriva a certi sportelli vorrebbe essere ovunque fuorché li!!!

Perché essere lì vuol dire che la nostra vita è cambiata in maniera drastica e triste, perché sulle spalle ci sono fardelli, pensieri, vuoti che non sappiamo come colmare. Abbiamo bisogno di persone competenti e preparate che si calino veramente nelle nostre storie, e ci sono, ma sono sempre poche rispetto a tante che non spiegano, che dicono mezze frasi e nemmeno poi tanto giuste, che non le trovi mai perché hanno da fare altre cose e ancora perché e perché. So che i suoi uffici si sono informati su chi fossi, "politicamente", avete sbagliato caro assessore, qui c'è solo una famiglia che ha dato tanto e non è giusto che si continui a spremerla.

Finalmente leggo però una risposta "civile" che spiega e che dice le cose come stanno, anche se il problema rimane e prepotente!!! Soprattutto quello della trasparenza. Bene il protocollo del 27 novembre ma le cose da chiarire rispetto a quando pubblicato da voi sono ancora tante....Evitate i numeri dentro c'è un po' di tutto, mentre la vita vera è un'altra. Ecco perché dico ai politici questa cosa: Non parlate di malattie, di sanità, di disabili... non li mentovate se non capite, se non sapete, non fate politica sulla nostra pelle, non ripetete dati, storie situazioni tanto per fare, parlate con consapevolezza e non solo con belle parole.

Tutti a sinistra e a destra, lasciate perdere se non sapete... parlate d'altro... Sennò venite con noi, cambiate pannoloni, pagate le spese, ascoltate i lamenti quando tornate a casa stanchi e nervosi, gestite le badanti e i problemi collaterali, mantenetele, pagate affitti, bollette, alimenti, medicine, fisioterapia, però voi dateci informazioni reali che applicano le leggi che fate, impiegati che non hanno mandato di farci passare la voglia di fare domande, spiegateci bene come ottenere contributi immediati, sollievo immediato.Ripeto i giorni passano e il count-down va avanti. Poi parliamo di politica se ne avete ancora voglia.