Bike Trial: le migliori per iniziare

giovedì, 21 marzo 2019, 10:49

Il bike trial è uno sport che sta prendendo sempre più piede, specialmente tra gli appassionati delle biciclette che però sono stanchi della solita routine. Il trial permette di sperimentare nuove tecniche, di compiere tragitti avventurosi e di mettersi costantemente alla prova, quindi è uno sport che diventa sin da subito una grande passione! Naturalmente non si può pretendere di nascere “imparati” il bike trial richiede una buona dose di tecnica, di coraggio e di forza fisica. Le soddisfazioni però sono davvero enormi, questo è sicuro!

Se anche voi volete iniziare a praticare questo sport avventuroso, con ogni probabilità sarete alla ricerca di tutta l'attrezzatura e in particolare della bike trial migliore per i principianti. Ecco allora alcuni consigli per non sbagliare e trovare subito tutto il necessario per avventurarvi in questo sport alla grande!

Dove acquistare bike trial e attrezzature

Acquistare bike trial e attrezzature varie nei negozi fisici potrebbe risultare un po' complicato, perché sono poche le rivendite specializzate in questo settore ed i prodotti che propongono sono piuttosto limitati. La maggior parte dei bikers preferisce acquistare tutto online, su portali come www.recklessbikes.it che sono dedicati interamente a questo sport e sono decisamente ben forniti. In internet i prezzi sono più convenienti, quindi tutto sommato vale proprio la pena evitare a priori i negozi fisici perché costano di più e hanno poca scelta.

Le migliori bike trial per iniziare

Ora che abbiamo capito dove conviene andare per acquistare biciclette e attrezzature varie per praticare questo sport, veniamo alle migliori bike trial consigliate per iniziare.

Tipologie di bike trial: 20'', 24'' o 26''

Vale la pena ricordare che esistono tre diverse tipologie di bike: quelle da 20'' , quelle da 24'' e quelle da 26''. Le prime sono biciclette scattanti ed agili, più semplici da utilizzare quindi maggiormente consigliate ai meno esperti. Le altre invece hanno ruote leggermente più grandi ma sono meno maneggevoli: per utilizzarle al meglio bisogna avere una tecnica precisa e ormai solidamente acquisita. In sostanza quindi, per quanto riguarda le dimensioni, per iniziare conviene sempre rimanere sulle trial bike da 20'' e su questo sono tutti concordi.

Marche ti bike trial migliori per iniziare

Per quanto riguarda la marca, ce ne sono diverse che vengono solitamente consigliate ai principianti. Bisogna sempre considerare il fatto che per imparare al meglio questo sport non si deve commettere l'errore di acquistare una bike troppo scarsa, perché non si riuscirebbero ad imparare i trick principali. Naturalmente poi occorre optare per un modello solido e robusto, per evitare di rompersi una gamba sin dalle prime ore di allenamento! Bisogna quindi trovare il giusto compromesso tra agilità e robustezza e da questo punto di vista i migliori modelli di bike trial sono i seguenti:

La Monty 219 (che vanta un ottimo rapporto qualità prezzo ed è uno dei marchi che vengono sempre consigliati ai principianti che sono alle prime armi);

La Monty 221 (che ha un prezzo un po' più elevato ma che qualitativamente è impeccabile).

Rimanendo sul marchio Monty non si rischia mai di sbagliare ed il rapporto qualità prezzo è davvero molto interessante.