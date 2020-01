Rubriche : lettere alla gazzetta



"A S. Concordio nuova pista ciclabile, ma inutilizzabile: ci sono scalini alti cinque centimetri"

domenica, 5 gennaio 2020, 14:22

di francesco molinari

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa segnalazione pervenutaci da un lettore che utilizza abitualmente la bicicletta, che vive a San Concordio e che, come sembrava, si aspettava dalle opere dell'amministrazione comunale un miglioramento della viabilità per le due ruote. Invece...

Caro direttore,

le scrivo come abitante di San Concordio "ciclista quotidiano" per raggiungere il lavoro. Finalmente pare giunta quasi a completamento la pista ciclabile che da Via della Formica ci porterà in centro città. Probabilmente sarà stata progettata e realizzata con le tecniche migliori è più avanzate ma... c'è un piccolo problema: non è percorribile in sella alla bici. Perché? Tutti gli scivoli in corrispondenza di passi carrabili e entrate o uscite sono stati realizzati con uno scalino, sì, uno scalino, di non meno di cinque centimetri.

Questo rende impossibile una percorrenza a velocità normale siccome è necessario rallentare praticamente a passo d'uomo, pena la certa rottura del mezzo e per evitare la caduta. Questo con una normale bicicletta da passeggio.

Immagino le difficoltà per i disabili che dovessero affrontare il percorso o chi avesse bici professionale con ruote non adatte al cross. Chiudo con la speranza che i responsabili, mah, del Comune siano ancora in tempo per commissionare le necessarie riparazioni.