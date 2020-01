Rubriche : lettere alla gazzetta



"Antico Caffè delle Mura, se qualcuno voleva prenderlo, perché non ha fatto un'offerta più alta del cinese?"

venerdì, 24 gennaio 2020, 08:44

di francesco nardini

Riceviamo questo breve, ma robusto commento all'articolo sull'ipocrisia per la vendita dell'Antico Caffè delle Mura a un imprenditore cinese:

Buongiorno direttore,

e alla fine arrivò quel giorno... il giorno in cui leggendo un suo articolo non c'era una virgola che non mi rappresentasse totalmente. Pensiero condiviso in toto.

Hanno i soldi (di dove vengono non lo so spetta ad altri eventualmente controllarlo) li usano, come dice lavorano perché io vedo tutte le mattine quelli del bar davanti alla stazione e lavorano, se non rispettano qualche diritto giusto vengono controllati e multati perché siamo in italia e le regole valgono per tutti.

Chi protesta e si indigna aveva a fare offerta paritaria e garanzie paritarie e penso che sarebbe finito a lui.