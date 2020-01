Rubriche



Come diventare influencer di successo: 3 regole d’oro per spopolare nei social

martedì, 28 gennaio 2020, 13:58

Diventare un influencer di successo al giorno d’oggi non è facile come sembra, anche se all’apparenza potrebbe sembrare un gioco da ragazzi. In realtà, coloro che sono realmente riusciti ad avere successo e che attualmente guadagnano parecchio non sono stati semplicemente fortunati. Hanno sfruttato delle strategie specifiche e si sono impegnati, perché la concorrenza ormai è sempre più numerosa ed emergere tra le moltissime persone che ci provano non è per nulla semplice. Se quindi il tuo obiettivo è quello di diventare un influencer di successo, devi prima di tutto essere consapevole che la strada potrebbe essere lunga e difficoltosa. Con le giuste strategie però ce la possono fare tutti e oggi ti diamo alcune dritte che di certo ti faranno molto comodo, specialmente per iniziare il tuo percorso e farti conoscere.

Vediamo dunque le 3 regole d’oro per avere successo nei social e diventare un vero influencer.

#1 Affidati ad un’agenzia di marketing

Il primo passo che devi compiere se davvero vuoi guadagnare come influencer è quello di rivolgerti ad un’agenzia di web marketing seria, che sia in grado di aprirti la strada sui social network. Senza un professionista infatti sarebbe impossibile ottenere follower, visualizzazioni e like sufficienti per emergere in modo decisivo. Una delle migliori e più consigliate è l’agenzia swj web marketing dei fratelli Pagini, che dal 2012 si occupa della promozione di aziende, brand, attori e attrici italiani sui social network. I servizi che offre sono garantiti e consentono di ottenere moltissimi seguaci con un minimo investimento. Questo è il punto di partenza, perché senza followers non potrai nemmeno iniziare il tuo percorso come influencer.

#2 Concentrati sulla tua nicchia

Una volta che avrai ottenuto un certo numero di seguaci grazie all’aiuto dei professionisti del settore, potrai iniziare a concentrarti sulla pubblicazione dei contenuti. Naturalmente, ogni social è differente quindi dovrai cercare inizialmente di concentrarti su quello più adatto a te. Tuttavia, una regola base sempre valida è quella di individuare una propria nicchia, un settore di riferimento sul quale concentrarti che può essere moda, sport, food, make up, musica e via dicendo. In questo modo sarà molto più semplice ottenere seguaci, creare contenuti interessanti e soprattutto iniziare a guadagnare seriamente.

#3 Investi il tuo tempo nei social network

Avere un buon numero di seguaci e tanti like non è sufficiente per diventare un influencer di successo. Perdere infatti i propri follower è decisamente facile, se non ci si impegna e non si dedica molto tempo alla propria attività. Devi quindi essere disposto a mantenere sempre aggiornati il tuo profilo e la tua pagina, pubblicare continuamente contenuti ma non solo. I follower di successo trascorrono davvero molto tempo all’interno dei social network, andando a curiosare i profili della concorrenza ed interagendo in modo attivo. Per esempio, rispondere ai commenti degli utenti è importantissimo anche se ti sembra un’operazione alquanto noiosa. Se sei davvero determinato ad avere successo e diventare un influencer, devi essere disposto ad impegnarti e fare anche quello che ti piace di meno.