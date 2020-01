Rubriche



Cos'è l'influencer marketing e quali sono i diversi tipi di influencer?

lunedì, 20 gennaio 2020, 16:33

L'influencer marketing sta rivoluzionando il modo di pubblicizzare un prodotto e sta diventando una strategia sempre più seguita dai brand di tutto il mondo. Per comprendere meglio perché questa nuova strategia di marketing sta ottenendo sempre più successo, è importante capire bene chi è un influencer e che cosa fa. Digitando sui motori di ricerca le parole influencer definizione di sicuro otterrai una risposta a questa domanda, ma molto spesso è importante affidarsi a siti specializzati per comprendere più a fondo le dinamiche ed entrare nello specifico nelle caratteristiche e varianti di questa nuova figura professionale. In questo articolo analizzeremo proprio le tipologie di influencer che sono presenti sui social network, in modo da chiarire meglio perché l'influencer marketing è diventata una strategia così efficace e sempre più seguita.

Le celebrità e i personaggi famosi

L'influencer marketing è cresciuto grazie all'approvazione delle celebrità. Molte aziende hanno notato che le vendite di determinati prodotti aumentano quando un personaggio famoso li promuove o sostiene uno specifico prodotto legato alla sua attività. Si sono verificati e continuano ad esserci dei casi specifici in cui le aziende utilizzano le celebrità come influencer. Nella maggior parte delle situazioni il prezzo da pagare per questo tipo di pubblicità è alto, ma è possibile con un po' di fortuna, trovare un personaggio famoso che ami il prodotto che l'azienda vuole proporgli, di solito questo caso si verifica con i brand più conosciuti. Nel caso degli strumenti musicali è molto più semplice che si verifichi questa condizione. Uno dei pericoli è che se non si sceglie la celebrità adatta, la strategia di marketing potrebbe sembrare troppo artificiale e poco credibile, dunque l'azienda si troverebbe a fare un buco nell'acqua, o nel budget.

Esperti e leader del settore

I leader di un determinato settore ottengono rispetto dai followers grazie alle loro qualifiche, alla posizione professionale o esperienza maturata sull'argomento di competenza. Nella maggior parte dei casi, questo rispetto si ottiene anche grazie alla buona reputazione dell'azienda dove lavorano. Prendiamo come esempio un giornalista che scrive per un quotidiano importante a livello nazionale, probabilmente non è un esperto degli argomenti di cui parla o dei prodotti che promuove, ma viene rispettato e ha numerosi followers perché pubblica per un quotidiano particolarmente prestigioso.



Questa tipologia di influencer include oltre ai giornalisti, anche gli imprenditori, i consulenti e i professori accademici. Se un'azienda riesce ad ottenere l'attenzione di un giornalista che scrive su un quotidiano venduto a livello nazionale e che parla di quel brand in moto positivo, tendenzialmente lo sta utilizzando come un influencer a suo favore. Lo stesso discorso vale anche per gli imprenditori o per i blogger.

Blogger e creatori di contenuti

I blogger e i content creator (ossia i creatori di contenuti) spesso lavorano con gli esperti e leader di settore, è molto comune vederli utilizzati nelle campagne sui social media o citati nei blog. Il confine tra media tradizionali e social media è ancora molto confuso e il blog è stato collegato al marketing degli influencer da un po' di tempo. Esistono molti blog che sono notevolmente influenti nel Web e quando un blogger popolare menziona in maniera molto positiva un prodotto, questa può essere un'ottima pubblicità e indurre i followers a voler provare quel determinato prodotto.



Di solito il blogger si occupa di un target specifico di persone e sponsorizza o parla di prodotti di cui conosce l'argomento. Un ottimo modo per utilizzare i blogger da parte delle aziende è quello di pubblicare un Guest Post, ossia essere ospite in un blog molto seguito con un post e dunque ottenere più visualizzazioni e migliorare la propria visibilità. L'importante è che il blog ospitante e il blogger ospite, abbiano in comune l'argomento e che i followers seguano quel target.



Un'altra opzione molto valida per pubblicizzare i propri contenuti è sicuramente il video, la piattaforma di You Tube infatti, consente di pubblicare i video su tutti i social, di conseguenza diventa un'opzione molto efficace per raggiungere più persone possibili. Sono davvero tanti i canali personali su You Tube dove gli influencer promuovono prodotti, danno consigli, recensiscono e aiutano gli utenti a risolvere qualsiasi tipo di problema, infatti, anche i brand più famosi stanno utilizzando questo canale.

Micro influencer

I micro influencer sono persone che hanno iniziato a parlare di determinati argomenti e sono diventate conosciute perché hanno raccolto il consenso di numerosi followers in un target specifico. Di solito si tratta di persone normali che stimolano l'interesse degli utenti e che hanno ottime capacità comunicative, per questo riescono a stabilire un contatto diretto con gli utenti. Ed è proprio lo stretto rapporto che stabiliscono con i followers a decretare la buona riuscita di questa categoria nell'influencer marketing, a differenza delle altre tipologie di influencer, questi sono praticamente amici dei followers e di conseguenza la loro fama cresce sempre di più, fino ad essere notati dalle aziende che propongono di sponsorizzare i loro prodotti.