Rubriche : lettere alla gazzetta



"Disservizio ad Antraccoli nella raccolta della carta"

giovedì, 2 gennaio 2020, 15:52

di lidia piampiani

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa segnalazione in merito alla mancata raccolta della carta in località Antraccoli da parte di Sistema Ambiente:

Buongiorno, volevo comunicare il disservizio da parte di sistema ambiente ad Antraccoli, via di Picciorana traversa 2, consistente nel mancato ritiro settimanale della carta il 25 dicembre, carta che ad oggi non è stata ancora ritirata.

Contattato Sistema Ambiente mi è stato detto che il 25 è stata una dimenticanza dell'operatore mentre il ritiro settimanale del 1 gennaio non veniva effettuato come comunicato sul loro sito. Vorrei sapere se secondo loro i cittadini devono consultare regolarmente il sito per conoscere le date in cui il porta a porta non verrà regolarmente effettuato!

Faccio presente che il mancato ritiro del verde nel periodo natalizio era stato comunicato con avviso cartaceo lasciato più volte ai singoli domicili in modo tale che tutti eravamo stati avvisati per tempo. Concludendo gli abitanti della traversa 2 di via di Picciorana ad Antraccoli rimarranno per ben 3 settimane con la carta fuori della porta, ma con la solita bolletta da pagare!