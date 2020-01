Rubriche



In crescita la richiesta di case di prestigio in Italia

mercoledì, 22 gennaio 2020, 09:33

Il mercato degli immobili di pregio in Italia sta vivendo un momento particolarmente florido, con un continuo aumento della domanda di residenze situate in location suggestive, immerse nel verde o in grandi città. L’incremento di richieste è dovuto sia alla volontà di fare un investimento sicuro dall’alto rendimento, sia all’aumento di acquirenti esteri.

L'offerta di queste case di lusso è composta da casali in collina, ville libertyo d'epoca, castelli medievali, palazzi storici e anche da appartamenti premium, con servizi di prim’ordine, in grado di soddisfare le esigenze più disparate degli acquirenti (dalla spesa, ai servizi di lavanderia e molto altro ancora).

I vantaggi dell'investimento in case di prestigio

L'investimento in case di prestigio presenta notevoli vantaggi e questo spiega ampiamente il trend in corso. Innanzitutto, gli esperti del settore sono concordi nell'indicare il comparto residenziale di pregiocome un’occasione di investimento più sicura rispetto ad altri asset class. Questo anche perché le case di lusso offrono garanzie anche dal punto di vista del loro valore, che non corre il rischio di svalutazioni nel corso degli anni come invece succede agli altri immobili.

Ci sono altri aspetti importanti da tenere in considerazione al momento di fare un investimento in un immobile di prestigio:

Il mercato di lusso sta facendo registrare ottime stagioni in termini di compravendite e, nonostante questo, i prezzi si mantengano sostanzialmente stazionari;







Mediamente, sono stabili anche i tempi di vendita, anche se ci sono realtà come Milano e Roma che viaggiano su medie molto alte, grazie al continuo interesse degliinvestitori;







Attualmente, a incrementare il successo del settore sta contribuendo anche la formula dello short rent, che ha aperto nuovi fronti di profitto. Questo fenomeno è molto interessante perché ha creato un'altra nicchia di mercato, eliminando il rischio di avere un appartamento sfitto per lungo tempo.

Investire nel mattone di pregio è una scelta naturale e sicura, quindi, che garantisce il recupero del capitale investito e un rendimento lordo molto alto (fino al 6%), soprattutto in città a forte vocazione turistica.

Come scegliere una casa di prestigio in Italia

Un fattore importantissimo è il contesto in cui si decide di acquistare: oltre alle caratteristiche architettoniche è fondamentale selezionare luoghi in cui vi siano importanti servizi che possano sopperire alle necessità odierne. Conta poi molto anche il design della casa, la sua firma e i suoi interni. I bagni, ad esempio, vengono realizzati come veri e propri angoli benessere, dotati di tutti i migliori comfort; le cucine, invece, sono diventate ormai zone ricreative. Grazie ai consigli del personale specializzato, è possibile scegliere una casa che rappresenti l'investimento perfetto o che sia ideata per le proprie esigenze familiari.

Ovviamente per acquistare, affittare o selezionare una casa di pregio è altamente consigliato, se non indispensabile, rivolgersi ad esperti del settore, come Sotheby’s, una realtà internazionale che garantisce professionalità, serietà e sicurezza, mostrando una particolare attenzione alle esigenze cliente. Sul sito ufficiale, sarà possibile consultare il catalogo virtuale, selezionare la zona di interesse e visionare nel dettaglio le specifiche degli immobili disponibili.

Una volta individuata la residenza di interesse, sarà sufficiente contattare l'incaricato indicato sul portale, che sarà in grado di fornire tutte le informazioni richieste e accompagnare il potenziale acquirente in una visita guidata.