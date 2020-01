Rubriche



La bellezza di un cuscino, il soffice abbraccio del sonno

giovedì, 30 gennaio 2020, 11:27

Il cuscino è un oggetto tipico dell’arredamento della propria camera da letto, ma non solo: diffuso in molte case per porlo sui divani o sui divano-letto, esso rimane un corredo essenziale di una casa piacevole ed accogliente.

Lo stesso design del cuscino suggerisce emozioni, benessere, stile.

Variano le funzioni ed anche le sensazioni se si parla di un cuscino da letto o di un cuscino da divano ma rimane la necessità della comodità e di una certa consistenza che resista al peso ed alle trazioni.

Occorre ricordare, trattando l’argomento della scelta di un cuscino, che da svariati anni si è anche diffusa una cultura vera e propria del benessere su questo accessorio.

Riguardo al benessere però, non stiamo parlando solo del sentirsi rilassati e comodi; tutt’altro.

E’ proprio sul piano della salute, infatti, che va studiato un cuscino adatto: un accessorio che incida sul nostro riposo anche per ragioni terapeutiche rispetto ad uno stile di vita movimentato, stressante, tipico della società moderna.

Ci sono categorie di sportivi o di persone particolarmente impegnate in lavori fisici, che hanno bisogno seriamente di riposo e di recupero energetico grazie alla giusta posizione assunta dalla colonna vertebrale.

Inoltre è importante rilassare l’area del collo per lenire o impedire quel dolore cronico e ricorrente della cervicale, un dolore che viene accentuato anche da posizioni innaturali o forzate della spina dorsale.

IL cuscino Tempur Original, ad esempio, della specifica categoria dei guanciali ergonomici è una soluzione funzionale per chi abbia problemi di sonno e tensioni o rigidezze alla spina dorsale.

Il cuscino ergonomico Tempur, in tutte le sue varianti disponibili, pone la colonna vertebrale in uno stato di rilassamento grazie ad un materiale realizzato in modo tale da sviluppare una superficie modulata con una rete di punti di micropressione.

In tal modo il peso non sarà appoggiato solo su una zona o su un punto ma in modo da disperdersi lungo tutto il guanciale.

Al contempo questa superficie sostiene in modo concreto il peso della colonna vertebrale e della schiena secondo una dinamica ortopedica e quindi impedendo tensioni o crampi da cattive posizioni.

L’obbiettivo raggiunto è quello di costituire un sostegno che mantiene la schiena in posizione lineare, andando a beneficiare proprio il tratto cervicale.

IL Cuscino Ergonomico Millennium Tempur, nello specifico, è realizzato con una linea innovativa e disegnata in modo da sostenere naturalmente il collo e la testa quando si abbia l’abitudine di dormire sulla schiena e di lato.

In tutti i casi il risultato garantito è il benessere, ma anche la salute di un sonno veramente a prova di stress.