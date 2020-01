Legge di bilancio 2020: novità e conferme. I^ parte

Tracciabilità delle detrazioni- Per poter fruire delle detrazioni IRPEF del 19% per oneri fiscalmente rilevanti, diventa obbligatorio utilizzare sistemi di pagamento tracciabili. Il vincolo non opera per i medicinali e i dispositivi medici, nonché per le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale

Detrazioni IRPEF in base al reddito - Dal 2020, per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 120.000 euro, la detrazione per gli oneri spetta in misura pari al rapporto tra 240.000 euro, meno il reddito complessivo, e 120.000 euro; pertanto, oltre i 240.000 euro di reddito, il beneficio si azzera completamente. La nuova limitazione non si applica agli interessi passivi pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari e di mutui ipotecari per l'acquisto o costruzione dell'abitazione principale e a tutte le spese sanitarie.