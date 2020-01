Rubriche : lettere alla gazzetta



Lucarotti: "Francesca Pierotti sta dimostrando chiaramente di chi sta facendo gli interessi"

lunedì, 27 gennaio 2020, 18:56

di alessio lucarotti

Il presidente di Confesercenti Toscana Nord Alessio Lucarotti prende le difese dell'ex assessore Francesca Pierotti e smentisce ogni ipotesi di subalternità nei confronti dell'amministrazione comunale:

Basterebbe il tono dell’editoriale di Aldo Grandi sul ruolo delle associazioni cittadine - senza entrare nei contenuti espressi - ad inquadrare la consapevolezza e la considerazione che il direttore ha dell’impegno altrui. Quindi sarebbe davvero troppo anche solo immaginare di intavolare una discussione costruttiva con questa persona. Ma siccome noi siamo ostinati, ostinatamente almeno ci aspetteremmo che se si volesse fare i giornalisti almeno ci si dovrebbe informare prima di scrivere. A cominciare dalla qualifica di Francesca Pierotti, che di Confesercenti Toscana Nord è il nuovo responsabile dell’area Lucca, Piana e Mediavalle e non il presidente. Nel merito poi del ruolo e delle azioni della nostra associazione, se si vuole un confronto costruttivo noi ci siamo, certo non siamo disponibili a sprecar parole per dar fiato alle trombe e ai tromboni. Facciamo comunque presente che il mondo non è fatto solo di burattini – come forse Grandi immagina – ma anche di persone e Francesca Pierotti, che non ha certo bisogno della nostra difesa d’ufficio per dimostrare valore e indipendenza, tra queste siede. In appena due settimane dall’insediamento nel suo nuovo incarico ha chiaramente dimostrato di chi stia facendo gli interessi, se Grandi si fosse preso la briga di informarsi, anche qui, avrebbe scoperto argomenti interessanti. Ah già, ma informarsi prima di scrivere sarebbe roba da giornalisti.

Risponde il 'trombone': Eppur ci siete. Finalmente abbiamo anche l'onore di ricevere un comunicato a firma del presidente di Confesercenti Toscana Nord. A noi, caro Lucarotti non ci denunci per apologia di reato per favore, era sembrato che negli ultimi tempi la vostra posizione non fosse così all'opposizione rispetto alle scelte della giunta Tambellini. Inoltre converrà che, almeno oggettivamente e senza minimamente mettere in discussione l'onestà intellettuale e la capacità dell'assessore Pierotti, passare da una parte all'altra della... barricata può generare qualche perplessità. Quanto alla possibilità di interloquire, magari, siamo pronti a intervistare Francesca Pierotti anche se vorremmo farle notare, qualora non lo sapesse, che l'amministrazione comunale, unico caso in tutta Italia, dal suo insediamento ha volutamente deciso di non avere alcun tipo di rapporto con il nostro giornale cosa che, se fosse avvenuto tra un'amministrazione di destra e un quotidiano ritenuto a torto o a ragione di sinistra, sarebbero suonati altro che le trombe e i tromboni.

Comunque lei ha ragione. E' giusto che prima di scrivere ci si informi. Quindi, prendiamo atto della sua disponibilità e le chiediamo se, gentilmente, può consentirci una intervista con la dottoressa Pierotti sui temi del centro storico e del commercio.

In attesa di un suo cenno di riscontro, attendiamo fiduciosi.