Rubriche



Moda: 5 consigli per scegliere la borsa perfetta

lunedì, 27 gennaio 2020, 19:17

La scelta della borsa è per una donna un motivo di grande ansia. Infatti, nessuna sa resistere al fascino di questo accessorio che è presente in misura maggiore, insieme alle scarpe, nell'armadio di una donna. Per scegliere però quella giusta bisogna avere le idee ben chiare sul tipo di stile che si vuole comunicare. La borsa è un sinonimo di bellezza per una donna che vuole essere sempre alla moda. Avere nel proprio armadio borse Burberry oppure di altri noti marchi, è necessario affinché si possa sempre avere l'accessorio giusto da abbinare al proprio outfit. Per trovare la borsa perfetta bisogna seguire una serie di regole ben precise, così da non fare gaffe di stile.

Ecco alcuni importanti consigli.

1. L'importanza di indossare una borsa

Per trovare una buona borsa è necessario provarla. Infatti, questo accessorio è proprio come i vestiti e per vedere se si addice a voi, è necessario che la proviate. La borsa va indossata guardandosi allo specchio.

2. Trovare la borsa della misura giusta

Un'altra regola importante per trovare la borsa della misura giusta è quella di capire se è ideale per voi. Bisogna provarla rispetto ad un abito per capire se è della giusta grandezza rispetto all'outfit che avete scelto. La borsa vi può rendere molto più belle, se è della misura corretta. E' in grado di abbellire o peggiorare la silhouette ed in più, deve essere sempre proporzionata al corpo.

3. La giusta forma di borsa

Per trovare la borsa perfetta, dovete capire se state comprando quella della giusta forma. La forma deve essere quella opposta al corpo. Coloro che sono ad esempio, basse non particolarmente snelle, devono portare per una borsa un po' più allungata. Invece, coloro che sono snelle e alte, allora possono anche scegliere quelle con forme rotonde. E' importante che sia sempre comoda ma soprattutto, che posta andare a centrale la parte del corpo che volete senza mettere in luce i difetti.

4. La sicurezza della borsa

Quando si compra la giusta borsa è anche necessario chiedere se è sicura. Infatti, deve avere una buona chiusura, bisogna poi fare in modo che possa garantirvi comunque di tenere le vostre cose al sicuro. A meno che non state prendendo una borsa che serve soltanto da abbinare un abito ad esempio, elegante, quelle quotidiane devono avere delle sicure forti.

5.5. La borsa in base al proprio lifestyle

Una donna deve chiedersi se la borsa scelta è ideale per il proprio stile di vita. Molto spesso ci si innamora di una borsa, ma non se non funziona con il tipo di vita che avete, è alquanto inutile comprarla. E' importante che dentro ci entrino cellulare, chiavi, portafogli, ma anche ad esempio quello che vi serve nel quotidiano. Bisogna prendersi del tempo perciò per trovare il giusto accessori in base alle vostre specifiche esigenze, altrimenti si corre il rischio di fare un buco nell'acqua e di non trovare il tipo di borsa ideale che possa rispondere alle vostre necessità. Meglio quindi, non avere fretta!