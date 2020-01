Rubriche



Porto mio figlio dal dentista per la prima volta, ma a che età?

domenica, 19 gennaio 2020, 09:30

Se affidare la cura dei propri denti a specialisti di eccellenza è fondamentale per la nostra salute, farlo quando si tratta di bambini diventa davvero indispensabile. Spesso però la prima domanda che si pongono i genitori è proprio: a che età portare i propri figli alla prima visita dentistica?

“Si consiglia di effettuare la prima visita nel bambino intorno ai 5/6 anni – spiega la dottoressa Rosaria Sommariva, odontoiatra specializzata in ortodonzia, dello Studio Medico Dentistico Santa Apollonia a Porcari - perché a partire da questa età cominciano a nascere i primi denti permanenti quindi è importante fare un controllo generale, verificare se ci sono delle problematiche funzionali, dare raccomandazioni sull’igiene dentale, constatare che non ci siano lesioni cariose e se necessario intervenire”. Dunque risultano inutili visite troppo precoci ma allo stesso tempo è necessario non attendere troppo per intervenire in tempo in caso di necessità.

Per poter approfondire questo argomento, porre delle domande o sottoporre dei casi specifici potete contattare direttamente i medici che curano questa rubrica allo Studio Medico Dentistico Santa Apollonia a Porcari in via Romana Est 137, telefonicamente allo 0583 211065 o via mail a info@santaapollonia.net

Info su www.santaapollonia.net e www.clinicadelsonno.it

Segui anche la pagina facebook dello Studio Medico Dentistico Santa Apollonia e instagram, oltre alla pagina facebook della Clinica del Sonno.