Quali sono le probabilità in calo e come usarle?

martedì, 14 gennaio 2020, 09:41

Nel mondo delle scommesse, le statistiche sono la chiave di lettura principale dei valori attribuiti alle quote, questo perché determinano il valore ludico di una partita fra due squadre. I bookmakers fissano le quotazioni tenendo conto delle probabilità di vittoria della squadra favorita e dunque delle probabilità di sconfitta di quella sfavorita: in questo modo viene delineato il palinsesto a cui lo scommettitore si riferisce per i pronostici delle sue giocate. Ed è proprio in termini di probabilità che si esprime il valore su un determinato pronostico, per questo è importantissimo fare attenzione ai movimenti che le quote subiscono, prima di un match o durante, nel caso in cui hai intenzione di scommettere live. Quando avvengono delle oscillazioni delle quote in termini di probabilità in calo, devi essere pronto ad usarle per ottenere il massimo profitto dalla scommessa in caso di vincita.

Cosa sono le probabilità in calo e come sfruttare al meglio le quote più alte

Una probabilità in calo si verifica quando prima o durante un match avviene qualcosa di determinante che tende ad influenzare l'esito dell'incontro o a cambiarlo. Prendiamo come esempio un match che deve ancora cominciare, se vengono scommesse abbondanti somme di denaro su una quota da parte di numerosi giocatori, si verifica il fenomeno delle dropping odds, ossia la quota su cui tantissimi scommettitori hanno puntato, viene abbassata dai bookmakers: la sua probabilità di riuscita è molto sicura e la quota è in calo.



Questo fenomeno si verifica anche quando si ha intenzione di scommettere un match tra due squadre che già si sta giocando, in questo caso bisogna seguire la partita e conoscere le statistiche, i gol segnati, eventuali ammonizioni o espulsioni, oppure cambi di giocatore e modulo. I fattori determinanti sono davvero tanti, sia per quanto riguarda i match da giocare, sia per quanto riguarda le partite già iniziate. Sfruttare al meglio le probabilità in calo ti aiuterà a scommettere sulle quote più alte ma più sicure, aumentando statisticamente in positivo la tua possibilità di vittoria.

I bookmakers addormentati

Il miglior modo per sfruttare le probabilità in calo e approfittare delle dropping odds attraverso una strategia molto astuta, è quello di monitorare i bookmakers addormentati. Chi sono? Quando avviene un calo delle quote per qualsiasi motivo, esistono determinati bookmakers che non abbassano la quota in tempi celeri, a questo punto puoi agire e scommettere su un valore che si è abbassato, perché ha ricevuto numerose puntate da diversi giocatori, e allo stesso tempo cogliere al volo un'occasione, in quanto quella quota sarà più alta rispetto ai bookmakers più veloci, che hanno provveduto a svalutarla tempestivamente. Il meccanismo è molto semplice, ad esempio puoi vedere le dropping odds a https://oddspedia.com/it/dropping-odds/. Per giocare bene è necessaria la fortuna, è risaputo che gli Dei aiutano gli scommettitori audaci, ma un po' di furbizia non guasta mai.