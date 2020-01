Rubriche : il guercio



Seguite gli astri e meditate, ma poi oroscopate

venerdì, 17 gennaio 2020, 12:06

Perdonate il lungo periodo di assenza! Ma ho avuto un intervento chirurgico: valeva però la pena di aspettare, soprattutto per me e spero anche per voi. Perché ora ci vedo da entrambi gli occhi! Non siete contenti?



Continuerò a firmarmi il Guercio (ormai è un marchio e una garanzia) e adesso che ho riacquistato la vista anche dal sinistro, scazzerò di meno e ci imbroccherò di più. O almeno spero. Siete pronti, siete caldi? E allora cominciamo. Vi premetto che stavolta sarà tutto incentrato sull'oroscopo. Gli astri sono stati sempre la mia passione e, visto che il 2020 è cominciato da poco, vi propongo l'oroscopo per tutto l'anno. Un oroscopo tutto lucchese!

Chi è del segno dell'Ariete sarà agguerrito, con clamorosi cambiamenti sul lavoro che, però, potrebbero finire anche in modo drammatico. Chissà quanti politici, anche lucchesi, rischiano di perdere la cadrega e di ritornare a fare qualcosa: tra elezioni regionali, nazionali, locali e di condominiali... è un terno al lotto per tutti

Chi è del segno del Toro, avrà un anno all'insegna dell'amore che partirà soprattutto da marzo, grazie al transito positivo di Giove. Non fatevi mancare nulla eh... e pensate ai sentimenti. Per tutti gli innamorati cronici di Lucca... lo so avete il fegato grosso per la città trascurata come non mai. Nel frattempo allora innamoratevi di qualcos'altro, anche di un cane. Almeno avrete delle soddisfazioni.

I lucchesi che sono del Cancro, dovranno sudare sette camicie per farsi largo nella società: attenti ai palloni gonfiati che trovate sulla vostra strada, prima o poi si palesano in tutto il loro orrore. Ma poi scoppiano. Voi, se volete un anno che fili liscio, non fate scelte azzardate: focosi, ma prudenti come sempre, mi raccomando!

Per tutti voi dei Gemelli, il 2020 sarà un anno di conferme e di nuovi progetti, ma dovrete aspettare maggio per trovare stabilità. Figlie e figli miei, poi un consiglio spassionato: siccome alcuni di voi alzano spesso il gomito, non perdetevi troppo a bere tra barini del centro storico e magari a pisciare sui muri. Anche se la fareste franca perché non ci sono controlli. Imparate a essere civili.

I lucchesi del Leone invece non dovranno tirare troppo la corda e il periodo più delicato sarà tra settembre ed ottobre: si proprio quello che va dalle fiere e dalla Processione fino ai Comisse. In quelle settimane diradate le vostre uscite se non sono per lavoro. Attenzione però ai giorni neri del traffico, che per voi saranno a maggio e dicembre: rischiate di rimanere bloccati sulla circonvallazione.

E i nati sotto il segno della Vergine? Niente paura. Avete vissuto ultimamente dei periodi molto critici, vi hanno attaccato tutti e vi sentite soli. Ma da agosto vi aspettano promozioni e trasferimenti, altro che seghe. Potrete mandare tutti liberamente a quel paese: per voi si intravede anche una casa nuova, magari ad Antraccoli o a Massa Pisana. Da quelle parti costa meno e poi, più si è, lontani dai palazzi del potere, più si guadagna in salute disse quello.

Ma veniamo ai lucchesi della Bilancia, come me: sarà un anno importante, avrete Saturno nel segno. Non Saturno contro eh, ma Saturno dalla vostra io lai. Guardate il più possibile le stelle perché avrete grandi probabilità che i vostri desideri si avverino. Come dite? Vorreste eliminare tutte le rotture di coglioni? I falsi che davanti vi dicono una cosa e dietro ne pensano un'altra. Questa è Lucca, bellezze. O così o pomì. Non c'è via di scampo. Se non sopportate, traslocate altrove

A tutti i nati sotto il segno dello Scorpione, posso dire che grazie al transito di Giove vi aspettano grandi decisioni per i figli e la casa. L'autunno sarà importante per intraprendere nuove scelte in amore e per chi vuole allargare la famiglia. Sarete anche molti fortunati: è capace che a dicembre, sotto Natale, vedrete illuminata anche via Fillungo!

Ed eccoci ai lucchesi del Sagittario: per voi sarà davvero tutto rose e fiori, soprattutto se avete un impiego pubblico. E' il vostro momento, non c'è destra né sinistra che tenga. Non aspettatevi grandi guadagni, ma una continuità sì. E forse, lo volete sapere? E' pure giusto. Io ho presentato curriculum un po' ovunque, perché nonostante sia pensionato, un incarichetto in qualche ente locale lo vorrei. Lo sapete no il mantra di quei luoghi lì? Voglia di lavora' saltami addosso.

E approdiamo al Capricorno: per i cuori solitari ci saranno grandi novità soprattutto a Ferragosto. Partner in arrivo cari miei, e alla luce del sole. Finalmente non dovrete continuare a tradire. E vedrete le cose chiaramente. Magari su qualche giornale potrete tornare a leggere l'indice di gradimento dei sindaci: chissà come mai usciva fuori ogni anno, ma da molti nessuno li pubblica più. Io un'idea ce l'avrei, ma la tengo per me. E poi i lucchesi nati sotto il segno dell'Acquario: non posso nascondervelo, ahimè. Sarà per voi un anno impegnativo. A febbraio e marzo dovrete risolvere problemi di denaro o salute a causa di Marte in opposizione. Poi forse dopo la metà di maggio riuscirete a intravedere il sole. Non disperate. Quando arriva l'estate poi, nell'acquario potrete fare il bagno. Quale acquario? Ma quello sugli spalti delle Mura no? Se ogni tanto si continuano ad allagare... magari potrete andarci pure a pesca. In cerca dei pesci palla!

A proposito, chiudiamo proprio con il segno dei Pesci: posso solo dirvi una cosa. Avrete un grande culo come sempre: il 2020 sarà un anno così fertile, ma così fertile... che magari riuscirete a intravedere la prima pietra del nuovo ponte sul Serchio e dei nuovi assi viari. Attenti, però, li potrete scorgere solo nella vostra fantasia e non rivelarlo a nessuno. Perché non vi crederanno. I lucchesi sono boccaloni, ma non fino a questo punto

Care gazzettiane e gazzettiani: penserete che vi ho preso per i fondelli, ma il 2020 non poteva che partire con considerazioni leggere. Ci sono talmente tanti musoni in giro, talmente tanti invidiosi e sciocchi, che sorridere non può farci che bene. Rilassiamoci una volta ogni tanto. E chiudo con un motto: seguite gli astri e meditate. Ma poi, se vi capita, oroscopate!