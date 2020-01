Rubriche



Storia del 10eLotto: dalla nascita al Doppio Oro

sabato, 18 gennaio 2020, 02:27

Il 10 e Lotto è nato nel 2009 in abbinata con la giocata del Lotto grazie all’aggiunta di un costo ulteriore che permetteva la partecipazione alle estrazioni principali. Successivamente è diventato uno dei giochi più popolari e amati anche senza il supporto del fratello maggiore.

Con una puntata da un minimo di 1 a un massimo di 200€, il giocatore cerca di prevedere una quantità di numeri a scelta, in questo caso però da 1 a 10 tra i 20 estratti sui 90 della tombola. Più numeri si indovinano più ovviamente sono alte le vincite, anche con puntate minime.

Benché siano molte le varianti introdotte nel corso degli anni alla lotteria settimanale, il 10 e lotto ha conosciuto fin da subito una discreta fortuna. Sarà anche grazie all’introduzione delle giocate consecutive, che permettono di giocare più volte e aumentare così le probabilità di vincita. Esistono, infatti diverse tipologie di estrazione: quella legata al Gioco del Lotto che permette di ripetere la giocata fino a 10 estrazioni l’estrazione immediata e l’estrazione ogni 5 minuti che permettono di ripetere la giocata fino a 50 estrazioni.

La giocata multipla venne introdotta nel dicembre 2009, solo sei mesi dopo il raggiungimento dello status di gioco indipendente: dal luglio dello stesso anno, infatti, il 10 e lotto diventa un gioco a sé, a cui è possibile partecipare a prescindere dalla puntata sul Lotto, cui rimane legato solo per le estrazioni.

La modalità di estrazione multipla prevede oltre cinquecento estrazioni giornaliere, che abbinate alla facilità del gioco, lo rendono un passatempo facile e piacevole anche per i nuovi giocatori, che non arrivano dal mondo delle lotterie nazionali.

Inizia quindi una fase di grande successo del gioco, grazie anche a vincite importanti, come quella di 5,3 milioni di euro avvenuta a Napoli nel 2010. Dall’estate del 2014, il 10 e Lotto inizia ad offrire la possibilità di vincere premi maggiori grazie all’introduzione della variante Numero Oro e qualche anno dopo, nel 2017, con la variante del Doppio Oro. Con l’estrazione del 10eLotto legata al Lotto, i numeri Oro corrispondono ai primi due numeri estratti sulla ruota di Bari; mentre nelle estrazioni immediate e 10eLotto ogni 5 minuti, i numeri Oro e Doppio Oro sono sorteggiati in modo completamente casuale tra i 20 numeri estratti.

Di cosa si tratta? Il meccanismo è semplice e permette di puntare ancora di più sulla propria previsione. Se si decide di partecipare anche a questa modalità, il costo della giocata va raddoppiata nel caso del numero Oro e triplicato, se si preferisce il Doppio Oro.

Se uno o entrambi questi numeri vengono estratti, il fortunato giocatore avrà una piacevole sorpresa e vedrà la sua vincita aumentare anche in maniera considerevole.

Non ci resta che vedere quali saranno i prossimi sviluppi di questo gioco molto amato.