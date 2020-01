Rubriche : spazio casa



Vendesi casa di corte, vera occasione

sabato, 18 gennaio 2020, 13:37

Agenzia Spazio Casa propone in vendita finale di corte di circa 145 mq corredato da resede privata ideale per posti auto. L'abitazione si trova a pochi chilometri dal centro storico di Lucca, in zona ben servita e si compone di ingresso, salotto, cucina, 2 camere matrimoniali, camera singola, camera doppia, bagno e spaziosa mansarda. Richiesta euro 100.000,00 tratt. (V1238)

