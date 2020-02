Rubriche : lettere alla gazzetta



"A Lucca impossibile parcheggiare motorini negli stalli a loro riservati"

martedì, 25 febbraio 2020

di lettera firmata

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa breve lettera in cui si segnala che parcheggiare a Lucca il motorino negli stalli riservati è impossibile o quasi.



"Che sia all'Ospedale San Luca, a Porta Elisa, dentro o fuori Porta San Pietro parcheggiare a Lucca il motorino negli stalli loro riservati è diventata cosa impossibile o quasi. Tanti sono quelli che vi parcheggiano sopra per non pagare la sosta. Complice l'assoluta mancata vigilanza della Polizia Municipale e del Comune che istituisce zone di sosta senza limitarle con paletti dissuasori così come invece avviene in tante città d'italia".



