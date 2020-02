Rubriche



Accessori essenziali per iniziare con il bricolage di base

lunedì, 10 febbraio 2020, 00:02

La scelta degli accessori di base per darsi al bricolage è un argomento piuttosto dibattuto, per il quale ci sono diverse teorie. Per esempio noi riteniamo che fare una lista infinita di accessori da acquistare, tutti insieme, sarebbe un consiglio non molto utile. Una persona che si accinge ad iniziare ha bisogno di pochissimi attrezzi e di una bella spulciata sul web alla ricerca di guide, idee e ispirazioni come quelle che trovi qui. Solo con l’esperienza arrivano il gusto, il campo di applicazione e, quindi, anche un bel tesoretto di accessori e piccole chicche che ogni intenditore coltiva con il passare paziente del tempo.

Ecco perché il kit di base che ti consigliamo per approcciarti al bricolage è un piccolo investimento destinato a diventare grande nel tempo.

Praticamente dovrai acquistare una cassetta di base per attrezzi e poi trovare il lavoro da cui ti piacerebbe iniziare. A questo punto avrai capito che il bricolage è un concetto ampio e che comprende riuso, riparazione, creazione ex-novo, decoro e riqualificazione delle risorse attraverso l’uso delle mani e degli attrezzi. In questa descrizione, quindi, può rientrare davvero di tutto. Oltre ad una comunissima cassetta di attrezzi di base, quindi, proveremo a consigliarti altri piccoli accessori di base che puoi pensare di acquistare quando avrai scelto il tuo primo lavoro da realizzare.

Se sceglierai di decorare qualcosa

L’arte della decorazione può essere efficacemente descritta con le parole “precisione” e “creatività”. Se intendi decorare scegli la tecnica e vedrai che pennelli, colla vinilica, colla stick, fogli di giornale, polverine colorate, pennarelli, acquerelli, tempera e strumenti da taglio come forbici e taglierino. Per il bricolage il riuso è un concetto fondamentale, quasi fondante, per cui se ami decorare conserva tutto ciò che può essere riutilizzato come nastri, carta regalo, imballi e scatole.

In caso volessi lavorare il legno

Per la lavorazione del legno chiaramente occorrono strumenti da taglio più complessi come archetti e presse. Tutto dipende dal progetto che intendi realizzare. Per esempio se vuoi provare a dare nuova vita ad un vecchio mobiletto dovrai comprare carta vetrata, vernice lucida per impermeabilizzare il legno, pennelli e il set con cui decorarlo. Anche questo dipende dalla tecnica perché per il decoupage ti servono ritagli e colla mentre per altre tecniche più elaborate dovrai seguire un buon tutorial e rispettare la lista dell’occorrente consigliata.

Riuso e riparazioni

Per il riuso e le riparazioni una cassetta per gli attrezzi standard e iniziare a dedicarti al fai da te. Vedrai che esperienza dopo esperienza da una cassetta passerai ad una intera stanza di cimeli, oggetti e materiali per lavorare a mano qualsiasi cosa. Pian piano acquisirai l’esperienza necessaria per conoscere meglio ogni reparto del tuo rifornitore di fiducia, le marche e i prezzi ecc…Ci vuole tempo, passione e pazienza.