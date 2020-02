Rubriche



Aerei privati: Fast Private Jet si conferma leader nel settore del noleggio

giovedì, 13 febbraio 2020, 18:18

Nonostante la crisi che caratterizza altri ambiti, il settore della Business Aviation è in continua crescita, mostrando numeri in forte aumento negli ultimi anni, offrendo opportunità interessanti per le aziende che hanno deciso di investire in questo comparto. In particolare, è sempre più richiesto il servizio di noleggio di jet privati, un’opzione in grado di soddisfare qualsiasi tipo di esigenza, rivolgendosi a un pubblico ampio e variegato.

Lo sa bene Fast Private Jet, società leader nel settore del noleggio di aerei privati, la quale è riuscita a imporsi rapidamente grazie a un servizio moderno, efficiente e soprattutto completamente digitale. Il tutto si basa su una piattaforma telematica di ultima generazione, attraverso la quale è possibile richiedere preventivi, verificare la disponibilità di aeromobili adatti alle proprie necessità, gestendo ogni fase online in maniera veloce e intuitiva.

La tecnologia ha permesso di introdurre numerosi vantaggi per i clienti, infatti al giorno d’oggi il noleggio di aerei privati non è più un servizio riservato soltanto alle persone più facoltose, ma si rivolge a un pubblico piuttosto ampio e variegato.

Per i clienti i benefici di un volo su un jet privato sono molteplici: dalla maggiore libertà di movimento alla riduzione dei tempi di attesa, sia prima del decollo che dopo l’atterraggio.

Chi noleggia un jet privato, inoltre, può scegliere tra un’ampia gamma di aerei, dai velivoli più piccoli in grado di utilizzare piste molto corte, ai mezzi più grandi per i voli intercontinentali.

Fast Private Jet: una storia di successo nel noleggio di aerei privati

Fondata nel 2018 a Verona, Fast Private Jet è riuscita in pochissimo tempo ad affermarsi nel settore del noleggio di aerei privati. L‘azienda propone oggi un servizio esclusivo, moderno e veloce, che riesce a soddisfare sia le esigenze delle compagnie di Business Aviation sia quelle dei clienti dei voli privati. Il segreto del successo della società italiana è senza dubbio la qualità del servizio offerto, frutto di anni di esperienza nel settore da parte del team manageriale dell’azienda, da sempre impegnato nel comparto aeronautico.

L’evoluzione tecnologica in ambito di aviazione commerciale privata ha portato sul mercato grandi opportunità, diventando un settore sempre più interessante e rivolto a un vasto pubblico in continua crescita. Al giorno d’oggi il vero lusso non è viaggiare in prima classe, ma volare a bordo di un jet privato, una soluzione perfetta per qualsiasi tipo di esigenza, dai collegamenti a corto raggio in Italia, fino a quelli a media percorrenza in Europa e ai voli intercontinentali.

Fast Private Jet è in grado di offrire un servizio tecnologicamente avanzato in ogni momento: infatti, i clienti della società possono effettuare qualsiasi operazione online dal pc o dallo smartphone. Basta navigare sul sito web e compilare una breve scheda, per ricevere un preventivo gratuito in base alle indicazioni fornite, come la città di partenza e quella di arrivo, il numero dei passeggeri e la data del volo. Infine, è possibile finalizzare la richiesta e pagare online, prenotando il proprio volo privato in pochi istanti senza alcuna difficoltà.

Grazie alla tecnologia, Fast Private Jet è stata in grado di migliorare l’utilizzo dei velivoli della sua flotta, offrendo da un lato una riduzione delle tariffe per i clienti su alcuni collegamenti, dall’altro evitando che il mezzo rientrasse vuoto dopo un volo di sola andata.

Sicuramente il mercato presenta ancora ampi margini di crescita, perciò nei prossimi anni la società continuerà a investire in innovazione e sviluppo, per mantenere uno standard qualitativo adeguato e competere con i maggiori player internazionali.