Bottiglie e borracce personalizzate: cresce la richiesta tra aziende e realtà commerciali

giovedì, 27 febbraio 2020, 12:03

Personalizzare dei gadget è una forma di pubblicità e di distinzione che sempre più aziende prendono in considerazione. Il vantaggio si riscontra non solo nella promozione del proprio brand, ma anche nella creazione di oggetti utili che sicuramente verranno impiegati. Un discorso che vale anche per le borracce termiche e altri tipi di bottiglie, che possono contenere tante bevande diverse, calde o fredde che siano.

A differenza delle comuni bottiglie di plastica, una borraccia non inquina e, soprattutto, può essere utilizzata un numero pressoché illimitato di volte, senza spreco alcuno. Le soluzioni sono molteplici e si adattano a ristoranti, catene di fast food, bar, circoli ricreativi ma anche aziende di altro tipo che vogliano lasciare il segno durante eventi, convegni o semplicemente per fare un dono gradito ai propri dipendenti.

Il vetro è senza dubbio uno dei materiali riciclabili più apprezzato e si presta a realizzazioni dal gusto retrò ma dagli usi estremamente moderni: di tendenza, sono senz'altro i barattoli completi di cannuccia ove scritte e loghi in serigrafia rendono unico il gadget. Si tratta di un contenitore davvero alternativo, dove poter servire drink in maniera originale ed elegante al contempo.

Nell'ambito delle realizzazioni in vetro, non è raro trovare anche borracce opportunamente rivestite con una morbida parte in silicone al fine di renderle più resistenti agli urti: in questo caso, la personalizzazione si può avere proprio in quest'area, con colori a scelta e tecniche quali tampografia e laser. La prima usa un vero e proprio tampone come modello per riprodurre il soggetto (o i soggetti) desiderato, mentre il secondo impiega il laser e rende la personalizzazione particolarmente immune al calore e agli agenti esterni.

Ovviamente, soprattutto per quello che invece concerne lo sport, il materiale più diffuso resta l'acciaio inox, più versatile da trasportare e dalle proprietà di mantenimento della temperatura del liquido interno eccellenti.

Spesso dotate di doppio rivestimento, come queste borracce personalizzate di Promo77, mantengono calda o fredda la bevanda anche per svariate ore e non lasciano traspirare umidità all'esterno, rischiando di bagnare borse, zaini o altri oggetti che possano venirvi a contatto.

Sono disponibili anche in tinte spesso sgargianti e con una chiusura ermetica non ammette alcuna fuoriuscita di liquido. Alcuni modelli hanno persino una tazza integrata per versare il contenuto e berlo più comodamente. Non stupisce che siano specialmente i centri sportivi a fornirle per promuovere il proprio brand.

Alcuni modelli di borraccia personalizzata, inoltre, presentano vani aggiuntivi per riporre piccole quantità di cibo o preparati in polvere da miscelare al momento. Il tutto, in un unico prodotto compatto e portatile, con beccucci richiudibili. In maniera analoga vengono realizzati veri e propri thermos, anche con la tecnica del sottovuoto, utili soprattutto per chi debba trasportare bevande per parecchie ore.

Alcuni contenitori in silicone o materie plastiche alternative, sono particolarmente adatti a locali ove si servano bevande quali cioccolata, caffè e altre miscele, sia calde che fredde. Sono simili a capienti bicchieri e hanno un coperchio che li rende più facilmente trasportabili. Il grande vantaggio è nell'ampia superficie esterna che può diventare sfondo di loghi e disegnianche complessi.

Non mancano soluzioni che sono veri e propri articoli da regalo per aziende, come i contenitori in ceramica: tazze e tazzine con decorazioni particolari legate a feste specifiche vengono spesso richieste in accoppiata alle borracce utili per tutto l'anno. Ma vi sono anche idee per chi possiede animali domestici; le borracce pensate per gli amici a quattro zampe hanno un fondo estraibile in plastica dove si può versare l'acqua e sono altrettanto personalizzabili.