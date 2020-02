Rubriche : lettere alla gazzetta



"Canale Priscilla, gravissimo rischio per bambini"

domenica, 23 febbraio 2020, 17:52

di antonino lo presti

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera di Antonino Lo Presti in cui si denuncia la situazione di rischio nei pressi del canale Priscilla.



"Vi evidenzio quanto segue: il canale Priscilla, che costeggia via Teresa Bendettini e continua con via Perduta, causa la grande portata d'acqua e relativa corrente, è un gravissimo rischio per le persone e soprattutto per i bambini che sfortunatamente potrebbero cadervi dentro, ciò perché mancano scalette per aggrapparvisi e risalire. Al riguardo, se lo ritenete opportuno vi chiedo di effettuare delle verifiche. Il problema sarebbe risolvibile mettendo delle scalette, di poca spesa, ogni 50 m. Vi ringrazio per l'attenzione".