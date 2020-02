Rubriche



Carte con IBAN: la prepagata per chi non ha bisogno di un conto corrente

sabato, 15 febbraio 2020, 20:15

Sei alla ricerca di una soluzione che ti permetta di non dover più utilizzare un conto bancario? O forse, stai iniziando a guadagnare i primi stipendi, ma pensi che un conto corrente sia troppo costoso per le tue esigenze?

Le carte prepagate con IBAN possono essere la soluzione che fanno al caso tuo. Si tratta di un prodotto finanziario che ti permette di gestire le tue finanze proprio come un conto corrente, ma senza la burocrazia e i costi legati alle soluzioni offerte dalle banche tradizionali.

I vantaggi delle carte conto

Con una carta prepagata con IBAN potrai ricevere direttamente lo stipendio o la pensione sulla carta. Ma avrai anche la possibilità di domiciliare le bollette e abbonamenti mensili. In altre parole, potrai effettuare la maggior parte delle operazioni che fino a poco tempo fa erano possibili solamente per chi aveva un proprio conto.

E come abbiamo accennato i costi di gestione di una carta con IBAN sono decisamente inferiori a quelli legati all’apertura di un conto bancario. Cercando online puoi trovare carte che non prevedono alcun costo di gestione, anche se nella maggior parte dei casi sono previsti canoni annui piuttosto bassi.

Chi può usare una carta con IBAN

Potresti chiederti perché non è una soluzione che ha sostituito completamente i conti tradizionali. La risposta è semplice, si tratta comunque di carte prepagate che hanno delle limitazioni che potrebbero non soddisfare le esigenze di alcuni clienti.

Ad esempio, persone che devono gestire grosse somme di denaro o che hanno bisogno di richiedere un mutuo lo possono fare tramite un conto corrente. Ma per persone che hanno esigenze basilari una carta prepagata con IBAN può essere la soluzione ideale.

Ecco due esempi semplici di persone che potrebbero sfruttare al meglio le soluzioni offerte da una prepagata. Uno studente universitario potrebbe sfruttare al meglio i vantaggi offerti dalle carte con IBAN. Infatti, la carta prepagata con IBAN gli permetterebbe di ricevere denaro e di poterlo utilizzare per effettuare pagamenti online e in negozio o per prelevare denaro da un bancomat.

Un’altra categoria di persone che può considerare le prepagate con IBAN la soluzione ideale è quella dei protestati. Essendo considerati dei cattivi pagatori avrebbero molta difficoltà a trovare banche che gli permettano di aprire un conto corrente. Utilizzando una carta con IBAN avrebbero la possibilità di avere una soluzione immediata per le proprie esigenze

Conclusione

Quindi se sei alla ricerca di una soluzione che ti permetta di effettuare operazioni finanziarie di base le carte prepagate con IBAN possono essere la soluzione perfetta per te.

