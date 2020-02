Rubriche : lettere alla gazzetta



"Doveroso ringraziare tutti"

venerdì, 21 febbraio 2020, 18:13

di gildo dei fantardi

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera di ringraziamenti di Gildo dei Fantardi dopo lo smarrimento della sua storica chitarra e la solidarietà ricevuta.



"Carissimi amici della redazione, a distanza di un mese dal giorno malefico in cui ho annunciato la perdita della mia chitarra, e fortunatamente sapete bene come è andata, visto che una bella chitarra simile a quella persa ora ce l'ho grazie al meraviglioso gesto di tre associazioni e persone comuni solidali , è arrivato il momento di passare a i dovuti ringraziamenti in generale. Naturalmente dato che anche grazie al vostro interessamento è stato possibile divulgare una comunicazione mediatica capillare c'è stata una mobilitazione e interessamento alla mia vicenda e grazie anche al supporto del social Facebook è stato possibile ricevere spontaneamente altre due chitarre nel frattempo, e quindi nello stesso momento vista la notizia in merito e anche per miei comunicati che due chitarre ormai le avevo, ho fatto in modo di stoppare eventuali altre donazioni, anche perchè ormai si era concretizzata la scelta della chitarra in questione offerta dalla generosità delle associazioni e persone unite nell'intento.Fatta questa premessa, dallo spazio della Gazzetta di Lucca on line, voglio ringraziare di cuore tutti i componenti della redazione di Lucca, le associazioni Villaggio del Fanciullo, A.D.A amici del cuore di Pisa del professor Cecchini (con la collaborazione di Fabrizio Bonino e Manola Salvetti) Ezio della associazione La Finestra che è stato l'interlocutore di quel signore che ha voluto rimanere anonimo e che ha contribuito sostanzialmente alla causa. Un ringraziamento anche all'amico Giorgio Locatelli che ha voluto partecipare a modo suo all'iniziativa solidale.



Mille grazie naturalmente anche ai componenti della redazione di altri organi di informazione locali e in particolare un sentito ringraziamento al direttore di Noi TV Giulio del Fiorentino che ha curato personalmente il servizio del momento della consegna della chitarra p.sso la sede del Villaggio del Fanciullo alla presenza degli esponenti delle tre associazioni e dei componenti della compagnia teatrale I Sempre ragazzi del Villaggio tutti poi riuniti per la cena che era organizzata dopo il grande successo del Musical Elogio alla Follia andato in scena al Teatro del Giglio e che ha visto come interpreti gli "attori e cantanti" che fanno parte dell'associazione.Quindi il mio plauso doveroso è per loro tutti che si sono prodicati nell'immediato a smuovere le acque. Poi ringrazio i compaesani e dire vicini di casa, Marilena e il marito Sandro che dopo aver saputo del fattaccio si sono precipitati a casa mia con una chitarra quasi nuova che era del figlio e che non usava più e me l'hanno lasciata con gesto di gran cuore.Altro ringraziamento è doveroso per l'avvocatessa di Pistoia Consuelo Cecconi e luna sua collega che sono esponenti dell'associazione contro le violenze Anna Maria Marino che mi hanno consegnato in piazza del Popolo a Montecatini la bella chitarra "Martinez" donatami dall'avvocato Ferretti di Montecatini.



E' doveroso ringraziare tutti, ma proprio tutti quelli che si sono interessati alla vicenda e che mi hanno costantemente se la chitarra l'avevo ritrovata, e anche i tanti che hanno gioito quando mi hanno visto in scena con la nuova chitarra. Spero di non aver dimenticato qualcuno e se così fosse, mi scuso per la dimenticanza.....e non vorrei che questo diventasse un un problema costante".