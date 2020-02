Rubriche



E-learning e guide online: l’apprendimento che viaggia in rete

giovedì, 27 febbraio 2020, 17:22

Diversi sono gli utilizzi che facciamo del web e ogni giorno ci rendiamo conto delle infinite opportunità che può offrirci anche nella vita quotidiana. Negli ultimi anni internet ha mostrato di poter rendere all’utenza contenuti visivi e testuali utili, validi anche sul fronte dell’apprendimento personale.

È stata così portata avanti l’idea di poter trasmettere delle conoscenze utilizzando come strumento internet. Ci riferiamo alla presenza di numerose piattaforme che erogano corsi online o nello specifico anche webinar ed e-learning. Senza considerare le tante guide virtuali, che ci aiutano ad orientarci anche nelle attività più disparate sia nel web che fuori.

Il termine “webinar ” nasce dall’unione delle due parole “web” e “seminar” e si riferisce ai seminari che si articolano come delle videoconferenze. Il più delle volte i partecipanti possono interagire in contemporanea mediante chat, con domande ed osservazioni sull’argomento esposto. Per e-learning s’intendono soprattutto quei corsi che richiedono una partecipazione continuativa, come nel caso di quelli universitari.

In entrambi i casi, la convenienza sta in linea di massima nel fatto di poter recuperare la lezione, mediante registrazione della stessa, in un secondo momento. Inoltre è finalizzata anche a garantire a chi non può recarsi nella sede fisica di avere accesso alle stesse e identiche risorse di chi invece può seguire dal vivo.

Un discorso a parte meritano invece le guide, che online sono presenti in vari formati multimediali. Abbiamo guide video, testuali o fotografiche su come imparare ad usare determinati software, ma anche guide per acquisire dimestichezza con smartphone e altri dispositivi tecnologici. Il web pullula, inoltre, di guide per chi desidera imparare nuove lingue, suonare strumenti musicali o, anche, vuole imparare a cucinare o cucire.

Non mancano neppure quelle che ci aiutano a sfruttare al massimo internet nel tempo libero. In questo caso ci sono le guide che ci suggeriscono come superare i livelli di un videogioco che risulta particolarmente complesso. Teniamo conto anche dei portali che ci fanno da guida per la scelta del miglior casino online e quindi in questo caso ci orientano verso il risparmio e le piattaforme più sicure.

Insomma che si tratti di svago o conoscenza personale il web è sempre più strutturato in questa direzione: quella cioè di diventare un punto di riferimento anche per chi desidera formarsi.