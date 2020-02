Rubriche



Ecco come avere la linea dell’eyeliner sempre perfetta!

martedì, 11 febbraio 2020, 00:10

Alzi la mano chi ha visto almeno un tutorial su come si applica correttamente l’eyeliner sull’occhio! Sicuramente chiunque stia leggendo avrà osservato almeno una volta una beauty promoter online consigliare i modi più corretti per applicare l’eyeliner, tra cui la stessa Belen Rodriguez. Per la regina della bellezza il trucco è semplice, basta tirare una linea! Eppure questa operazione non è così facile come sembra dai video e sono più le volte che si è costretti a rifare tutto da capo che quelle in cui ci viene perfetta. Ci sono poi degli accorgimenti per i quali è necessaria tanta pratica, come ad esempio il divieto assoluto di tirare l’occhio mentre si applica la linea. Se anche tu non ne puoi più di arrovellarti con questo genere di make up è giunto il momento di entrare nel favoloso mondo di TruccoPermanente.it.

Tanti problemi, una soluzione

Il trucco permanente è la soluzione definitiva allo stress che deriva dall’applicazione quotidiana del make-up. Ogni mattina le donne si devono svegliare prima per dedicarsi a questa attività che, tra le altre cose, richiede la scelta periodica dei migliori prodotti e una certa cura di applicatori e pennellini. La cosmetica ha raggiunto livelli così avanzati che nessuno applica più sul viso prodotti con etichette ed ingredienti sospetti. Truccarsi oggi, quindi, significa anche sapere la differenza tra conservanti, parabeni e siliconi oltre che saper manualmente ottenere l’effetto desiderato. Per tutti questi motivi c’è una soluzione alternativa, i cui costi pareggiano quelli dell’acquisto del make up ma che ti toglierà il peso di doverlo applicare e togliere ogni giorno: il trucco permanente.

Perché scegliere il trucco permanente?

Si tratta di una nuova tecnologia di applicazione del make up attraverso pigmenti sulla cute, che vengono applicati superficialmente e localmente. Con il trucco permanente puoi disegnare le sopracciglia, l’eye-liner, il rossetto ecc… Ma lo fai una volta sola in un centro estetico specializzato. Al mattino, quindi, ti sveglierai sempre ordinata e la sera non dovrai preoccuparti di struccarti. Al massimo dovrai ripassare il make up permanente due o tre volte l’anno sostenendo costi minori rispetto alla prima applicazione.

A chi è consigliato?

Questo trattamento estetico è ideale soprattutto per le donne con le sopracciglia fine e bucherellate che ogni giorno sono costrette a ridefinire l’arcata sopraccigliare tramite matite, tinture e pennellini. La definizione delle sopracciglia interessa tutte le donne che hanno ceduto alla moda degli anni novanta di averle finissime e tondeggianti come le Spice Girls. Questa abitudine, nel tempo, le ha rese sottili e caratterizzate da buchi difficili da colmare con la sola matita. Il trucco permanente, invece, da un effetto cigliare iper-realistico e ti toglie il pensiero per sempre. Perché non provare? Ovviamente è un trucco rivolto a tutte le donne che vogliono sentirsi più carine sin dal mattino, concedendosi qualche minuto di sonno in più e qualche preoccupazione in meno.